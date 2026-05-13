Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

Ukraina sõjameredroon Magura, pilt on tehtud 2024. aasta aprillis.
Ukraina sõjameredroon Magura, pilt on tehtud 2024. aasta aprillis. Autor/allikas: SCANPIX/AP/GENYA SAVILOV
Kreeka kaitseminister Nikolaos Dendias teatas teisipäeval, et sõjameredroon, mis avastati läinud nädalal Lefkáda saare rannikult Joonia meres, on Ukraina päritolu. Ta nimetas juhtumit ohuks Vahemere laevaliiklusele ja "äärmiselt tõsiseks probleemiks".

"Meil on nüüd kindlus, et tegemist on Ukraina mehitamata veesõidukiga," ütles kaitseminister Dendias.

Minister tegi avalduse Brüsselis Euroopa Liidu kaitseministrite kohtumisel, öeldes, et kavatseb teemat tõstatada nii oma Euroopa kolleegidega kui ka otse Ukraina ametnikega, teatas AP.

"Te mõistate, et sellise meredrooni kohalolek mõjutab meresõiduvabadust ja ka navigatsiooniohutust," ütles Dendias. "See on äärmiselt tõsine probleem."

EL kaitseministrite kohtumisel osales üle videosilla ka Ukraina kaitseminister Mõhhailo Fjodorov. Väljaande in.gr andmeil paluti Fjodorovil juhtumit selgitada, kuid too ütles, et asja tuleb täiendavalt uurida ja loobus kommentaaridest.

 "Mereväe drooni avastasid kalurid Dukáto neeme lähedal koopast, kusjuures selle mootor töötas endiselt. Must alus, mis oli varustatud kõrgtehnoloogiliste süsteemidega – kuplite, antennide ja sidevahenditega –, tekitas suurt muret," kirjutas Kreeka väljaanne Kathimerini.

Kaluritel õnnestus droon kinni siduda ja pukseerida see Vasilikí sadamasse, kus selle võttis üle Kreeka rannavalve.

Kreeka avalik-õigusliku ringhäälingu ERT teatel viidi droon päev hiljem mandril asuvasse Atika mereväebaasi ning sel olnud lõhkeaine hävitati.

Ukraina on kasutanud pealveedroone Venemaa sõjalaevade ründamiseks Mustal merel ning hiljuti ilmselt ka Venemaa nn varilaevastikku kuuluvate tankerite sihtimiseks. Märtsis süttis põlema ja uppus Vahemeres Liibüa ranniku lähedal Vene vedelgaasilaev Arctic Metagaz, mida võisid rünnata meredroonid.

Kreeka ametivõimud ei avaldanud leitud drooni kohta detailset teavet, kuid Kreeka mereväeekspertide sõnul sarnanevad selle omadused Ukraina Magura-tüüpi alustele – platvormile, mille on välja töötanud Ukraina luureteenistus.

Lefkáda saar asub Kreeka mandri lääneranniku lähedal ning paikneb tiheda liiklusega mereteel Kreeka ja Itaalia vahel, kus liiguvad nii turistid kui kaubalaevad. "Paistab, et droonil tekkis mingi rike ja see liikus kontrollimatult," ütles Kreeka merendusametnik Stefanos Gikas esmaspäeval avalik-õiguslikule televisioonile.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: AFP, Kathimerini, LIGA.net, BBC

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

