Vahemerel põles Venemaa tanker

USA ja Ühendkuningriigi sanktsioonide nimekirja kuuluv alus edastas laevaseiresüsteemi MarineTraffic andmetel oma viimase asukoha esmaspäeval, mil see viibis Malta ranniku lähedal.

Üks allikas märkis ilma tõendeid esitamata, et laeva võis rünnata meredroon ning operatsiooni läbiviimises kahtlustatakse Ukrainat.

Malta relvajõud teatasid, et said aluselt hädasignaali ja tuvastasid selle asukoha, kuid ei täpsustanud laeva seisukorda.

"Otsingute käigus leiti ellujäänud Liibüa otsingu- ja päästepiirkonnast päästepaadist. Teatati, et kogu meeskond viibib turvaliselt päästepaadi pardal," seisis sotsiaalmeedias avaldatud pressiteates.

Laeva Venemaal asuv haldur LLC SMP Techmanagement, Vene LNG-tootja Novatek ja Venemaa transpordiministeerium ei vastanud kohe kommentaaripalvetele. Samuti ei soovinud juhtunut kohe kommenteerida Ukraina julgeolekuteenistus (SBU).

Viimastel kuudel on Ukraina hoogustanud rünnakuid Vene tankerite vastu, kasutades selleks meredroone.

Ukraina julgeolekuteenistuse (SBU) kinnitusel rünnati novembri lõpus Türgi ranniku lähedal Mustal merel kahte sanktsioneeritud Vene naftatankerit.

10. detsembril teatati, et meredroonide Sea Baby abil tabati Mustal merel Vene varilaevastiku naftatankerit, tekitades laevale kriitilisi vigastusi.

2025. aasta detsembris ründas Kiiev SBU allika teatel esimest korda Vene tankerit Vahemerel. Rünnak toimus neutraalsetes vetes, enam kui 2000 kilomeetri kaugusel Ukrainast.