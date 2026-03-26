Venemaa varilaevastiku tanker sai Mustal merel droonitabamuse

Tanker Altura
Tanker Altura
Türgi telekanal NTV teatas neljapäeval, et Mustal merel rünnati drooniga Venemaa varilaevastikku kuuluvat naftatankerit Altura.

Neljapäeva varahommikul tabas meredroon Venemaalt väljunud toornaftatankerit, põhjustades Mustal merel Bosporuse väina lähedal plahvatuse, teatas Türgi transpordiminister Abdulkadir Uraloglu.

Kõik 27 meeskonnaliiget on väljaspool ohtu, ütles Uraloglu, lisades, et rannikuvalve on saadetud aluse Altura juurde. Tanker viibis Bosporuse väinast – Musta merd Marmara ja Vahemerega ühendavast olulisest mereteest – umbes 18 meremiili (33 km) kaugusel.

Rünnak toimus vahetult väljaspool Türgi territoriaalvett ning selle eesmärk oli tõenäoliselt rivist välja lüüa Sierra Leone lipu all sõitva ja Vene naftat vedava aluse masinaruum, märkis minister.

Sierra Leone lipu all sõitev tanker oli teel Istanbulist Novorossiiskisse (Vene Krasnodari krais) ja selle lastiks oli 140 000 tonni naftat. Ukraina luurepeavalitsuse HUR andmetel transpordib Altura regulaarselt Vene naftat Indiasse ja Gruusiasse.

Laev on Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi sanktsioonide nimekirjas.

Türgi kaitseministeerium teatas neljapäeval, et jälgib tähelepanelikult droonidest tulenevaid riske Mustal merel, arvestades nende laialdast kasutamist Venemaa-Ukraina sõjas. Ohud hõlmavad kontrolli või juhitavuse kaotanud droone, mis võivad triivida Türgi ranniku suunas.

"Suhtleme oma partneritega ja edastame vajalikke hoiatusi, et tagada Mustal merel meresõiduohutus," märgiti ministeeriumi iganädalasel pressikonverentsil, mainimata konkreetselt neljapäevast droonirünnakut. Lisaks märgiti, et Türgi mereväe alused patrullivad piirkonnas, et vältida kahju laevadele või tsiviilisikutele.

Eelmise aasta lõpus tõusid laevanduskindlustuse määrad pärast seda, kui Ukraina meredroonid tabasid Venemaale suunduvaid tankereid Mustal merel. See ajendas Moskvat ähvardama vastulöögiga ning NATO liikmesriiki Türgit üles kutsuma rahule.

Ankara on varem hoiatanud nii Kiievit kui ka Moskvat sääraste rünnakute eest oma territoriaalvete läheduses, viidates varasemale eskalatsioonile Mustal merel, mille käigus said droonitabamusi Vene ja Türgi alused ning kahjustada Ukraina sadamad.

Moskva ja Kiiev ei soovinud neljapäevast intsidenti kohe kommenteerida.

Refinitivi andmetel on rünnaku alla sattunud laeva registreeritud omanik Hiinas asuv Sea Grace Shipping Ltd ning haldaja Türgi ettevõte Pergamon Denizcilik.

Telekanal NTV teatas varem plahvatusest laeva sillal ja vee tungimisest masinaruumi, misjärel meeskond palus Türgi ametivõimudelt abi.

Uudis tuli ajal, mil Euroopa riigid tõhustavad jõupingutusi Venemaa varilaevastiku ohjeldamiseks. 

Kuigi Ukraina üksused on varem Musta mere laevastikku korduvalt rünnanud, pole Kiiev seda viimast vahejuhtumit veel kommenteerinud.

Ukraina on täiemahulise sissetungi algusest saadik kutsunud partnereid üles ajakohastama seadusandlust, et Vene varilaevastiku laevu saaks arestida ja nende nafta suunata Euroopa julgeoleku toetamiseks.

Prantsusmaa on oma vetes varilaevastikku aktiivselt sihikule võtnud, pidades aluseid kinni 2025. aasta septembri lõpus, tänavu jaanuari lõpus ja uuesti märtsi lõpus.

Märtsi alguses viis Belgia koostöös Prantsusmaaga läbi ühisoperatsiooni, et arestida Guinea lipu all sõitev sanktsioneeritud Vene naftatanker.

Kolmapäeval teatas Ühendkuningriik, et riigi relvajõududel ja õiguskaitseorganitel on edaspidi volitused minna Briti vetes Vene varilaevastiku aluste pardale.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, The Kyiv Independent

