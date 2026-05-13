Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ahti Kuningas tõdes Indrek Kiislerile antud intervjuus, et Eesti pingutused hoida maailma tähelepanu Venemaa ohtlikkusel töötab otseselt vastu välisinvesteeringute meelitamisele.

Riik töötab nüüd uute sõnumite kallal, mis rõhutaksid Eesti progressiivsust ja stabiilsust. Kui lähemad naabrid Põhjamaadest mõistavad siinset julgeolekuolukorda hästi, siis kaugemates piirkondades, näiteks Ameerikas, nähakse Ukrainat ja Eestit sageli ühe ohutsoonina.