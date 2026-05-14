Riigikogu kantselei vaidleb kohtus Õhtulehega saadiku andmete teemal edasi

"Kantselei kaebas otsuse edasi, sest meie hinnangul käsitles halduskohus valesti isikuandmete mõistet ning isikuandmeid sisaldava teabe väljastamist reguleerivaid õigusakte. Soovime saada edasiseks tegevuseks rohkem selgust, milliseid isikuandmeid ja mis juhtudel peab kantselei väljastama," lausus pressiesindaja.

Tallinna halduskohus rahuldas aprilli alguses Õhtulehe Kirjastuse kaebuse ja kohustas riigikogu kantseleid vastama uuesti teabenõudele, millega toimetus küsis riigikogu liikme X üürilepingu üürileandja ehk juriidilise isiku ärinime.

Õhtulehe ja riigikogu kantselei vaidlus käis selle üle, kas üürileandja ärinime võib varjata väitega, et tegu on isikuandmetega, mis paljastaksid parlamendiliikme elukoha.

Kohus leidis, et üürileandja ärinimi ei ole isikuandmed isikuandmete kaitse üldmääruse neljanda artikli mõttes, sest see ei võimalda iseenesest tuvastada riigikogu liikme elukohta, ning isegi kui seda pidada isikuandmeteks, tohib meedia neid ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral töödelda.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles toona ERR-ile, et ajaleht soovib riigikogu kantseleist paari konkreetset dokumenti, mis aitaks näidata, kas riigikogulaste seas on veel üks inimene, keda võiks tabada sarnane süüdistus nagu endist justiitsministrit Kalle Laanetit (RE), kes üüris hüvitise eest korterit oma kasupojalt.