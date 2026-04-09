Kohus: riigikogu kantselei peab Õhtulehele andma infot saadiku üürileandja kohta

Õhtulehe ja riigikogu kantselei vaidlus käis selle üle, kas üürileandja ärinime võib varjata väitega, et tegu on isikuandmetega, mis paljastaksid parlamendiliikme elukoha.

Kohus leidis, et üürileandja ärinimi ei ole isikuandmed isikuandmete kaitse üldmääruse neljanda artikli mõttes, sest see ei võimalda iseenesest tuvastada riigikogu liikme elukohta, ning isegi kui seda pidada isikuandmeteks, tohib meedia neid ajakirjanduslikul eesmärgil avaliku huvi korral töödelda.

"Avalik huvi on selgelt olemas, kuna teave aitab kontrollida riigi eelarvest hüvitatavate eluasemekulude eesmärgipärast kasutamist ja korruptsioonivastases seaduse seitsmenda paragrahvi piirangute järgimist; avaliku teabe seaduse paragrahv 36 järgi ei saa eelarvevahendite kasutamisega seotud teavet asutusesiseseks kuulutada," teatas kohus.

Kohus leidis, et riigikogu kantselei ei või otsustada, kas mingi teema vastu on ajakirjanduslik huvi põhjendatud ega otsustada, millisel kujul võib meedia isikuandmeid avaldada.

"Seetõttu tuleb teabenõue uuesti läbi vaadata ja kaaluda, kas ning millises ulatuses teavet väljastada," otsustas kohus.

Otsus on jõustumata.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles ERR-ile, et ajaleht soovib riigikogu kantseleist paari konkreetset dokumenti, mis aitaks näidata, kas riigikogulaste seas on veel inimesi, keda võiks tabada sarnane süüdistus nagu tabas Kalle Laanetit.

"Meie hinnangul peaks see dokument olema avalik, aga riigikogu kantselei arvab, et see ei peaks olema, ja keeldub meile seda näitamast," sõnas peatoimetaja.

See puudutab ühte saadikut, lisas Šmutov, aga ei olnud nõus täpsustama keda ja milliste hüvitiste kasutamises võiks asi olla.

Harju maakohus mõistis veebruaris Kalle Laaneti süüdi kelmuses. Kohus määras Laanetile karistuseks aasta ja neli kuud tingimisi vangistust. Prokuratuur süüdistas Laanetit selles, et ta esitas 2022. ja 2023. aastal justiitsministri ning riigikogu liikmena teadvalt justiitsministeeriumile ning riigikogu kantseleile üürikulude hüvitamiseks taotlusi, mille aluseks olev leping oli sõlmitud seotud isikuga.