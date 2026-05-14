Märtsis suurenes maksulaekumine mullusega võrreldes 5,4 protsenti

Märtsis laekus riigieelarvesse 1,1 miljardit eurot makse. Eelmise aastaga võrreldes suurenes laekumine 5,4 protsendi võrra, eelkõige käibemaksu ja sotsiaalmaksu mõjul.

Palgafond kasvas eelmise aasta märtsiga võrreldes 6,3 protsenti ning see suurendas sotsiaalmaksu laekumist 440 miljoni euroni.

Käibemaksu laekus märtsis kokku ligi 387 miljonit eurot. Eelmise aasta märtsiga võrreldes mõjutasid seda enim laekumised jae- ja hulgikaubanduse sektorites, muu hulgas avaldasid olulist mõju kütuse hinna tõus ja mootorsõidukite müük.