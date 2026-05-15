X!

Lätis pidasid võimud kinni ka riigikantselei juhi

Välismaa
Läti endine peaminister Evika Siliņa.
Läti endine peaminister Evika Siliņa. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Välismaa

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) pidas neljapäeval valitsuse ametist viinud puidutööstuse juhtumi raames lisaks põllumajandusministrile kinni ka riigikantselei direktori Raivis Kronbergsi, keda süüdistatakse uurimise takistamises.

Hiljem teatas prokuratuur, et Kronbergs on vabastatud.

Kriminaaluurimise all on kümme isikut: põllumajandusministeeriumi endine riigisekretär Kronbergs, põllumajandusminister ning Roheliste ja Talurahva Liidu juht Armands Krauze, põllumajandusministeeriumi riigisekretär Ģirts Krūmiņš, põllumajandusministeeriumi metsandussektori strateegia ja toetuste osakonna asejuhataja Ilze Silamiķele, endine riigifirma Latvijas Valsts Meži (LVM) tegevjuht Pēteris Putniņš, LVM-i nõukogu esimees Zane Driņķe, tema nõunik Valdis Lūks, Läti Puidutööstuse Föderatsiooni asepresident Kristaps Klauss, puidutööstusettevõtte Pata juhtivtöötaja Reinis Muižnieks ning Pata omanik Uldis Mierkalns.

Peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) vabastas neljapäeval Krauze ametist, öeldes, et ei saa tolereerida ministrite kohal vähimatki kahtluse varju. Samuti teatas ta Kronbergsi ametist kõrvaldamisest.

Peaprokuratuur algatas märtsis kriminaalmenetluse võimalike kuritegude osas, mis on seotud puidutootjatele ebaseadusliku toetuse andmisega ja sellest tingitud kahjuga riigimetsa majandajale LVM. Kriminaalasi puudutab muu hulgas võimalikku ametiseisundi kuritarvitamist.

Peaprokuratuur kinnitas BNS-ile, et neljapäeval viidi kriminaalasja raames läbi menetlustoiminguid, sealhulgas otsiti läbi mitme isiku, teiste seas ka Krauze ja Kronbergsi elu- ja töökohad. Arvestades läbiviidavate menetlustoimingute ulatust, kaasati nende elluviimisse ka korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ametnikud.

Põllumajandusministeerium kinnitas BNS-ile, et KNAB viib ministeeriumis läbi menetlustoiminguid ja ministeerium teeb õiguskaitseorganitega koostööd.

Mullu novembris algatas peaprokuratuur uurimise, et selgitada, kas riigiametnikud olid puidutootjatele toetuse andmise otsustamisel tegutsenud vastavalt seaduse nõuetele.

Uurimise käigus tehti kindlaks, et kogutud teave viitab võimalikele kuritegudele riigiasutustes seoses puidutööstusele ebaseadusliku toetuse andmisega LVM-i pikaajaliste lepingute hinnakorrektsioonide kaudu, teatas prokuratuur.

Sellest tulenevalt algatas peaprokuratuur kriminaalmenetluse.

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:06

Töötuse määr oli esimeses kvartalis 7,1 protsenti

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

07:54

Riigikohus teeb kirikuseaduse kohta otsuse 8. juunil

07:50

Reede öösel anti Soomes ja Lätis droonihoiatused Uuendatud

07:44

Ukraina droonirünnak süütas Rjazani naftatehase Uuendatud

07:15

OTSE kell 12: pressikonverents olukorrast Ukraina sõja rinnetel

07:11

Lätis pidasid võimud kinni ka riigikantselei juhi

06:49

USA on ootamatult tühistanud plaani saata Poolasse 4000 sõdurit

06:35

CIA direktor John Ratcliffe kohtus Havannas Kuuba ametnikega

04:42

Kolga: presidendi roll on välispoliitika võimendamine

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

14.05

Väidetav Kremli sisedokument: sõja lõpetamine tuleb venelastele maha müüa kui võit "kollektiivse Lääne" üle

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

14.05

Varro Vooglaid lahkub EKRE riigikogu fraktsioonist Uuendatud

14.05

Läti peaminister Evika Silina astub tagasi Uuendatud

14.05

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

14.05

MTA saab seadusemuudatusega konkreetse ligipääsu pangaandmetele

14.05

Sõja 1541. päev: Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

ilmateade

loe: sport

08:04

Svitolina alistas taas Swiateki ja murdis finaali

14.05

Gauff jõudis teist aastat järjest Roomas finaali

14.05

Saar koduse MM-etapi eel: rada on pea peale pööratud, aga positiivselt

14.05

ETV spordisaade, 14. mai

loe: kultuur

14.05

Galerii: rahvaste muuseumis avati sisserändajate kogemusi peegeldav näitus

14.05

Eesti loobus osalemast Veneetsia kunstibiennaali rahvahääletusel

14.05

Pärnu Linnagalerii uus näitus uurib inimese ja keskkonna vaheliste piiride hääbumist

14.05

+koor toob publiku ette loomingu autoritelt, kes muidu koorimuusikat ei kirjuta

loe: eeter

00:15

Selgusid kõik Eurovisiooni finalistid Uuendatud

14.05

Piltuudis: kihnlased kuulutasid Eurovisiooni teise poolfinaali hääletuse lõppenuks

14.05

Galerii: Eurovisiooni teine poolfinaal

14.05

"Everybody" sõnade autor Maian Kärmas: võit jõudis mulle aasta hiljem kohale

Raadiouudised

14.05

Vabadussõjaaegne soomusauto Kaelvipoeg sai hääled sisse

14.05

Päevakaja (14.05.2026 18:00:00)

14.05

Ülikoolide halduslepingud näevad ette üliõpilaste arvu suurendamist

14.05

Prantsusmaa endist presidenti ähvardab 7-aastane vangistus

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 15:00:00)

14.05

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

14.05

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

14.05

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

14.05

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo