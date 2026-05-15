Lätis pidasid võimud kinni ka riigikantselei juhi

Hiljem teatas prokuratuur, et Kronbergs on vabastatud.

Kriminaaluurimise all on kümme isikut: põllumajandusministeeriumi endine riigisekretär Kronbergs, põllumajandusminister ning Roheliste ja Talurahva Liidu juht Armands Krauze, põllumajandusministeeriumi riigisekretär Ģirts Krūmiņš, põllumajandusministeeriumi metsandussektori strateegia ja toetuste osakonna asejuhataja Ilze Silamiķele, endine riigifirma Latvijas Valsts Meži (LVM) tegevjuht Pēteris Putniņš, LVM-i nõukogu esimees Zane Driņķe, tema nõunik Valdis Lūks, Läti Puidutööstuse Föderatsiooni asepresident Kristaps Klauss, puidutööstusettevõtte Pata juhtivtöötaja Reinis Muižnieks ning Pata omanik Uldis Mierkalns.

Peaminister Evika Siliņa (Uus Ühtsus) vabastas neljapäeval Krauze ametist, öeldes, et ei saa tolereerida ministrite kohal vähimatki kahtluse varju. Samuti teatas ta Kronbergsi ametist kõrvaldamisest.

Peaprokuratuur algatas märtsis kriminaalmenetluse võimalike kuritegude osas, mis on seotud puidutootjatele ebaseadusliku toetuse andmisega ja sellest tingitud kahjuga riigimetsa majandajale LVM. Kriminaalasi puudutab muu hulgas võimalikku ametiseisundi kuritarvitamist.

Peaprokuratuur kinnitas BNS-ile, et neljapäeval viidi kriminaalasja raames läbi menetlustoiminguid, sealhulgas otsiti läbi mitme isiku, teiste seas ka Krauze ja Kronbergsi elu- ja töökohad. Arvestades läbiviidavate menetlustoimingute ulatust, kaasati nende elluviimisse ka korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) ametnikud.

Põllumajandusministeerium kinnitas BNS-ile, et KNAB viib ministeeriumis läbi menetlustoiminguid ja ministeerium teeb õiguskaitseorganitega koostööd.

Mullu novembris algatas peaprokuratuur uurimise, et selgitada, kas riigiametnikud olid puidutootjatele toetuse andmise otsustamisel tegutsenud vastavalt seaduse nõuetele.

Uurimise käigus tehti kindlaks, et kogutud teave viitab võimalikele kuritegudele riigiasutustes seoses puidutööstusele ebaseadusliku toetuse andmisega LVM-i pikaajaliste lepingute hinnakorrektsioonide kaudu, teatas prokuratuur.

Sellest tulenevalt algatas peaprokuratuur kriminaalmenetluse.