EL kehtestas Venemaale Ukraina laste küüditamise eest sanktsioonid

Droonivaade Euroopa Komisjoni peakontorile Brüsselis Autor/allikas: Scanpix / Reuters
Euroopa Liit (EL) kehtestas esmaspäeval sanktsioonid 23 Venemaa riigiasutusele ja ametiisikule, kes vastutavad Ukraina laste süsteemse küüditamise eest.

"Alates Venemaa agressioonisõja algusest Ukraina vastu on Venemaa hinnanguliselt küüditanud ja sunniviisiliselt ümber asustanud ligi 20 500 Ukraina last," kirjutas EL-i avalduses.

"Laste varastamine ei ole juhuslik. See on Venemaa tahtlik poliitika, läbimõeldud rünnak Ukraina tuleviku vastu," ütles Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas pressikonverentsil.

Liidu teatel on sanktsioonid suunatud asutuste ja isikute vastu, kes on seotud selliste programmide korraldamisega, mis allutavad lapsi venemeelsele indoktrinatsioonile, sealhulgas patriootlike ürituste, ideoloogilise, hariduse ja sõjalise suunitlusega tegevuste kaudu.

"Just nemad on need, kes kujundavad ümber Ukraina laste identiteeti, aitavad neis tekitada viha oma kodumaa vastu ja panevad nad ühel päeval haarama relvad, et võidelda Ukraina vastu," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski, tervitades Euroopa Liidu sammu.

Sanktsioonid, mis hõlmavad varade külmutamist ja reisikeelde, kiideti heaks EL-i 27 liikmesriigiga kooskõlastatult ka Kanada ja Suurbritanniaga, kes teatasid esmaspäeval sarnastest meetmetest.

Kanada välisminister Anita Anand viibis Brüsselis koos oma Ukraina kolleegi Andri Sõbihaga laste tagasitoomist nõudva riikide koalitsiooni kohtumisel.

Haagis asuv Rahvusvaheline Kriminaalkohus andis 2023. aastal välja vahistamismääruse Vene režiimi juhi Vladimir Putini suhtes seoses Ukraina laste röövimisega.

Kiievi sõnul on Venemaa lapsi indoktrineerinud, sundinud paljusid neist võtma Venemaa kodakondsust ning püüdnud hävitada nende Ukraina identiteeti. Neid süüdistusi toetavad Vene okupatsiooni alt põgeneda suutnud ukrainlaste tunnistused.

Venemaa ei salga, et on võtnud lapsi oma kontrolli alla, kuid väidab, et tegi seda laste endi ohutuse tagamiseks, viies nad rindejoonelt eemale. Nende sõnul on nad valmis lapsed tagastama juhtudel, kui sugulased endast märku annavad ja nende isik on tuvastatav.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: BNS

