"Ukraina stuudio": lahingtegevus on läinud aktiivsemaks
Venemaa korraldas sel nädalal Ukraina vastu ühe selle sõja massiivseima õhurünnakute laine. Ainuüksi paari ööpäevaga lasti Ukraina suunas rohkem kui 1500 drooni ja üle 57 raketi. Oli see Putini kättemaks 9. mai alanduse eest, uuritakse "Ukraina stuudios".
Samal ajal muutus lahingtegevus kogu rinde ulatuses aktiivsemaks ja agressor kannab endiselt väga suuri kaotusi. Olukorda rindel kommenteerib kindralmajor reservis Meelis Kiili.
Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kordas sel nädalal nõudmist, et rahulepinguni jõudmiseks peab Ukraina loobuma kogu Donbassist. Samal ajal on Kremlis alustatud strateegia koostamist, mis peaks avalikkusele maha müüma narratiivi Venemaa ülekaalukast võidust lääneriikide bloki üle. Kas keegi üldse võtab tõsiselt Vladimir Putini juttu peagi saabuvast rahust? Suurt julgeolekupilti aitab analüüsida rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.
Saatejuht Andres Kuusk, režissöör Rait Roland Veskemaa, produtsent Tiina-Mari Koljak.
Toimetaja: Mari Peegel