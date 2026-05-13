Võrus hakatakse linnapead umbusaldama

Kalvi Kõva. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrus anti linnavolikogu istungil üle kiri, millega soovitakse umbusaldada senist linnapead Kalvi Kõva (SDE). Umbusaldusega on liitunud lisaks opositsioonisaadikutele ka sotside koalitsioonipartnerid.

Koalitsioonist allkirjastasid 13 saadiku allkirjaga umbusalduskirja nii Keskerakond kui ka Reformierakond.

Võru linnavolikogu esimehe keskerakondlase Urmas Tali sõnul ei saa rääkida, et seniselt koalitsioonipartnerilt, sotsiaaldemokraatidelt, tõmmatakse vaip alt ära.

"On asju, mida me arvame, et saab paremini teha. Hetkeseis on selline, et suurem enamus ikkagi toetab uuemat koalitsiooni. See annab meile võimaluse rohkem kõnetada ka linnaelanikke," ütles Tali.

Tali sõnul on linnapea Kalvi Kõval väga suur autoriteet ja ta sai Võru juhtimisega piisavalt hästi hakkama.

Samas rõhutas volikogu esimees, et olgugi, et konkreetseid etteheiteid linnapeale polnud, mõjutas otsust Kõva juhtimisstiil.

"Autoritaarselt poolt isegi väga toodi esile. Küsimus on ikkagi selles, et meie koostöömudel ei olnud hea ja ühtehoidev. Praegune koalitsioon ei olnud see, millega oleks saanud edasi minna," sõnas Tali.

Tali tõdes, et võimuvahetusel mingi seos lähenevate riigikogu valimistega on, kuid eelkõige keskendutakse siiski kohalikele probleemidele.

Uue koalitsiooni moodustavad Tali sõnul Isamaa, EKRE, Reformierakond ja Keskerakond. 

Kõva: umbusaldamise taga on otsitud põhjused

Veel ametis oleva linnapea Kõva sõnul on jutt autoritaarsest juhtimisstiilist otsitud põhjus.

"Võru linnas on kohalikest omavalitsustest minu teada kõige rohkem komisjone. On hästi palju kaasamisi ning linnapea on alati komisjoni istungitel kohal, kui vähegi võimalik. Eks nad on otsitud põhjused, aga see on ju poliitika," ütles Kõva.

Kes umbusaldamise taga on, Kõva täpselt ei teadnud, kui tema sõnul tasub arvestada, et lähenemas on riigikogu valimised.

Umbusaldushääletus toimub järgmisel esmaspäeval.

Seni moodustasid 21 ühe liikmega Võru linnavolikogus koalitsiooni 9 saadikuga valimised võitnud sotsid, kahe saadikuga keskerakond ja ühe saadikuga reformierakond.

Uude koalitsiooni moodustavad niisiis kõik volikogu erakonnad peale sotside ning neil on üheskoos 12 häält.

Toimetaja: Märten Hallismaa

