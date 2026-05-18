Uue mudeli kohaselt võib maailma kõige mustem kliimastsenaarium ära jääda

Tuul Autor/allikas: Rene Suurkaev /ERR
Kliimateadlased eeldasid varem, et kõige mustema stsenaariumi korral on oodata ligi 4,5 kraadist üleilmse keskmise temperatuuri tõusu võrreldes tööstuseelse ajaga. Uued kliimamudelid näitavad, et tänu taastuvenergia kiirele levikule suudab maailm tõenäoliselt vältida kõige halvemat stsenaariumi.

Uued kliimamudelid näitavad, et kõige halvima stsenaariumi korral tõuseb temperatuur 3,5 kraadi võrra. Selle peamine põhjus on taastuvenergia kiire areng ja riikide senised kliimapoliitikad, mis on aidanud heitmete kasvu pidurdada, vahendas The Times

Uuendatud prognoosid koostas rahvusvaheline teadlaste grupp Scenario Model Intercomparison Project, kuhu kuulub ligi 20 eksperti. Nende töö on oluline, sest nende andmed moodustavad eeldatavasti ka ÜRO kliimapaneeli (IPCC) järgmise raporti selgroo. 

Teadlased rõhutavad siiski, et ka 3,5-kraadine temperatuuritõus oleks väga ohtlik ja tooks kaasa tõsiseid keskkonnaprobleeme.

Hollandi teadlane ja uuringu üks juhtidest Detlef van Vuuren ütles, et odavam taastuvenergia ja riikide pingutused aitasid viimase kümnendi jooksul heitkoguste kõverat allapoole painutada. Ta hoiatas siiski, et rõõmustamiseks pole endiselt põhjust ning riigid ei tohiks kliimapoliitikat leevendada.

Lisaks valitseb teadlaste seas endiselt ebakindlus selle üle, kuidas planeedi kliima reageerib kasvavatele kasvuhoonegaaside kogustele. Van Vuuren ütles, et kui planeedi kliimasüsteem osutub oodatust tundlikumaks, võib temperatuur tõusta ikkagi üle nelja kraadi. Ta kaitses ka varasemat 2010. aasta stsenaariumi, väites, et see oli väga kasulik konkreetsete riskide maandamise eesmärkide saavutamisel.

Tema meeskonna uued mudelid näitavad veel, et tõenäoliselt ületatakse 1,5 kraadi piir, mis on Pariisi kliimakokkuleppe eesmärk. Van Vuureni sõnul seisneb probleem selles, et maailm on heitkoguste vähendamisel liikunud pigem mööda keskteed, selle asemel, et teha kohe suuri kärpeid.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

