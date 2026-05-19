Tallinn teeb 11 miljoni eurose lisaeelarve

Tallinna linnavalitsuse hoone. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tallinna linnavalitsus esitas volikogule linna 2026. aasta lisaeelarve eelnõu, mille järgi suureneb linnaeelarve kogumaht 11,3 miljoni euro võrra.

Lisaeelarvega suurenevad linna tulud 9,8 miljoni euro võrra, seejuures linnakassa tulud 3,5 miljonit eurot, riigieelarvest ja välisrahastusest saadavad toetused 5,4 miljonit eurot ning linna asutuste omatulud pea miljoni võrra.

Tegevuskulud suurenevad lisaeelarvega pea 70 000 euro võrra.

Haridusvaldkonnas nähakse ette täiendavad riigieelarvelised toetused eesti keele õppeks koolides ja lasteaedades, suurendatakse koolilõuna vahendeid ning toetatakse vaimse tervise tugiteenuste jätkumist koostöös MTÜ-ga Peaasjad.

Noorsootöös lisanduvad vahendid Tallinna Õpilasmaleva täiendava erivajadustega noorte malevarühma avamiseks ning maleva 60. aastapäeva tegevusteks.

Spordi- ja liikumisharrastuse valdkonnas toetatakse erinevate spordiprojektide ja organisatsioonide ning nähakse ette vahendid 2026. aasta jalgpalli maailmameistrivõistluste ülekannete näitamiseks linlastele suurel ekraanil. Investeeringutest toetatakse Haabersti jäähalli rajamist ning Veskimetsa ratsaspordibaasi korrastamist.

Linnamaastiku valdkonnas jätkuvad investeeringud parkidesse ja avalikku ruumi, sealhulgas valmistatakse ette Kadrioru pargi Luigetiigi ala uuendamist, Lasnamäe hoovialade korrastamist ning Pirita tee ja Narva maantee ristmikule kavandatavat lipuväljakut.

Kultuurivaldkonnas suurendatakse toetusi mitmetele kultuurisündmustele ja organisatsioonidele. Täiendavad vahendid eraldatakse näiteks Pimedate Ööde Filmifestivalile seoses festivali 30. juubeliaastaga, samuti Tallinna illustratsioonitriennaalile, Tallinna kirikute muusikaprogrammile ning kogukondlike kultuuritegevuste jätkamiseks Lasnamäel.

Sotsiaalhoolekandes suurendatakse puuetega inimeste teenuste rahastust, sealhulgas tugiisikuteenuse mahtu ning hooldajate eest makstava sotsiaalmaksu katteks vajalikku toetust. Samuti jätkub koostöö projektiga "Kodud tuleohutuks" ning suurendatakse vanemlusprogrammi "Imelised aastad" koolitusvõimalusi.

Ettevõtlusvaldkonnas lisandub uus rahvusvahelise turismiturunduse toetus, mis võimaldab ettevõtetel panustada aktiivsemalt Tallinna tutvustamisse välisturgudel. Lisaks käivitatakse mitu uut välisrahastusega projekti keskkonnahoius, kogukondade vastupidavuse ja innovatsiooni edendamiseks.

Liikuvuse valdkonnas nähakse ette täiendavad vahendid Elroni rongipiletite hinnatõusust tulenevate lisakulude katmiseks, et säilitada tallinlastele tasuta sõidu võimalus Tallinna piires. Samuti uuendatakse liiklussimulatsioonimudeli andmeid ning tehakse investeeringuid Viru keskuse bussiterminali katuse remonti.

Linnamaastiku valdkonnas suurendatakse haljastuse korrashoiu vahendeid, et tagada haljasalade sagedasem niitmine ja parem avaliku ruumi kvaliteet. Lisaks nähakse ette vahendid professionaalse kunstilise grafiti tellimiseks linnaruumi visuaalse kvaliteedi parandamiseks.

Tehnovõrkude valdkonnas suurenevad kulud välisvalgustuse hooldustööde hinnamuudatuste tõttu. Lisaks nähakse ette täiendavad vahendid Linnahalli kõrval asuva lumeladustusplatsi lumesulamisvee puhastussüsteemide hoolduseks ja seireks ning suureneb sademeveekanalisatsiooni hoolduskulu Kurna liiklussõlme ja Tallinna ringtee sademeveelahenduste korrashoiuks.

Linnaplaneerimise valdkonnas alustatakse satelliidipiltidel põhineva ehitusjärelevalve lahenduse kasutuselevõttu, mis aitab tuvastada ebaseaduslikke ehitisi ning automatiseerida osa järelevalvest.

Korrakaitse valdkonnas suurendatakse linnaosade turvalisuse tagamise reservi, mille abil kaetakse täiendavate turvateenuste kulusid.

Linna juhtimise ja tugiteenuste valdkonnas nähakse ette täiendavad vahendid IT-teenuste kulude katmiseks. Kulude kasv on seotud uue Microsofti litsentsilepingu ettevalmistamisega ning tarkvaralitsentside hinnatõusuga.

Investeerimistegevuse eelarves tehakse täpsustusi, mis lähtuvad riigihangete tulemustest ja projektide ajakavade muutumisest. Haridusvaldkonnas suurenevad mitme kooli projekteerimis- ja ehitusprojektide maksumused ning alustatakse Pikaliiva Lasteaed projekteerimist.

Liikuvuse valdkonnas suureneb 22 uue trammi soetamise kogumaksumus, kuna linn plaanib soetada kahesuunalised trammid, mis võimaldavad tulevastel trammiliinidel vähendada vajadust tagasipöörderingide rajamiseks. Samal ajal väheneb akutrollide soetamise maksumus tänu suuremale toetusele moderniseerimisfondist.

Kultuuri- ja spordivaldkonnas jätkuvad investeeringud kultuuriasutustesse, loomaaeda ja sporditaristusse. Muu hulgas toetatakse Haabersti Jäähalli kolmanda jääväljaku rajamist, rajatakse uusi välijõusaale ning uuendatakse loomaaia külastusala.

Toimetaja: Marko Tooming

