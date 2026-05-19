Michelini soovituse sai tänavu 43 Eesti restorani

Michelin Guide Estonia soovitab tänavu Eestis 43 restorani: põhivalikusse lisandus viis uut kohta ning senised ühe ja kahe tärni omanikud säilitasid oma staatuse.

Eesti ainus kahe Michelini tärniga restoran 180° by Matthias Diether säilitas selle staatuse, nagu säilitas oma ühe tärni ka Noa Chef's Hall.

Bib Gourmandi nimekirjas, mis tõstab esile hea hinna ja kvaliteediga söögikohti, on kokku üheksa restorani: eelmise aasta tunnustuse säilitasid Viljandi Fellin, Tallinna Lore Bistroo, Mantel ja Korsten, Noa, Uma ning Tuljak. Uutena lisandusid Fume, Fotografiska ja Vesta, mis kõik asuvad Tallinnas.

Michelini põhivalikusse lisandus viis uut kohta: Cafe Tempo, Põhjala Tap Room, Restoran O2, Riva ja Sadu.

Kokku on põhivalikus 32 restorani, mille hulka kuuluvad lisaks uustulnukatele juba varasemast Art Priori, Barbarea, Gianni, Härg, Hiis, Hõlm, Joyce, Kolm Sõsarat, Koyo, Lee Brasserie, Mere 38, Mon Repos, Moon, Morel Bistroo, Osteria il Cru, Paju Villa, Pull, Puri, R14, Radio, Rado, Shang Shi, Soo, Tchaikovsky, Toko, Võivõi ja Wicca.

Kestliku toidukultuuri eest jagatava rohetärni säilitasid Fotografiska, Hiis ning Lüllemäel asuv Kolm Sõsarat.

Lisaks tunnustati nelja silmapaistvat isikut: noore koka tiitli sai Gerli Travkin Fotografiskast, teenindusauhind läks Karl-Friedrich Kuusele Vestast, sommeljeeauhind Aleksei Pogrebnoile NOA Chef's Hallist ning aasta uustulnuka auhind Heinrich Liisile FUME-st.