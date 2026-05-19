Politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja seoses isa surmaga

Hispaania politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja
Hispaania politsei pidas kinni kiirmoehiiglase Mango asutaja poja Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Albert Gea
Hispaania kiirmoefirma Mango omanik Isak Andic hukkus 2024. aastal Barcelona lähedal mägedes. Andiciga oli toona kaasas tema poeg Jonathan Andic ning Kataloonia politsei teatas, et võttis ta mõrvas kahtlustatavana vahi alla.

Mango asutaja ja omanik Isak Andic oli 2024. aastal matkamas oma pojaga Montserrati mäel, kui libastus kaljul ning kukkus umbes saja meetri kõrguselt. Jonathan Andic ise eitab süüd ning on teatanud, et tema isa surm oli juhusliku kukkumise tagajärg.

Politsei käsitles juhtunut algul õnnetusena, kuid uurimise fookus muutus pärast seda, kui uurijad tuvastasid Jonathan Andici ütlustes väidetavaid vastuolusid, vahendas The Times.

Meedia teatel hakkasid uurijad Jonathan Andicit kahtlustama eelmise aasta oktoobris. Hispaania meedia teatel avastasid uurijad, et Jonathan Andic oli vahetult enne saatuslikku matka külastanud sama Montserrati piirkonda.

Meedia teatel uurisid võimud ka isa ja poja vahelisi pingeid, mis olid seotud Mango juhtimisega. Isak Andic andis ettevõtte igapäevase juhtimise oma vanemale pojale üle 2014. aastal, kuid naasis hiljem firma etteotsa.

Andici perekonna pressiesindaja kinnitas, et uurijad küsitlevad Jonathan Andicit, kuid rohkem üksikasju ei avaldanud.

Istanbulis sündinud Isak Andic kolis perega 1960-ndatel Katalooniasse. 1984. aastal asutas ta Mango, mille väärtuseks on hinnatud 4,5 miljardit eurot. Ettevõttel on esindused ligi 120 riigis.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Times

