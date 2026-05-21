Valitsus vabastab ametist ohutusjuurdluse keskuse juhi

Valitsus vabastab majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ettepanekul täna ametist ohutusjuurdluse keskuse juhataja Märt Otsa ning nimetab ametisse tema asendaja.

Valitsuse päevakorrast ei selgu Otsa ametist vabastamise põhjus.

Märt Ots asus keskuse juhiks 1. veebruaril 2023.

Ohutusjuurdluse keskus on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi struktuuriüksus, mis korraldab Eestis toimunud lennuõnnetuse, tõsise lennuintsidendi ja lennuintsidendi ohutusjuurdlust.