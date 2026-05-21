Purga ERR-i juhiks ei pürgi

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu väitel soovib Reformierakond ringhäälingunõukogu koosseisu kiirkorras muutmisega kindlustada olukorra, kus järgmiseks ERR-i juhiks saab Reformierakonda kuuluv kultuuriminister Heidy Purga. Nii Purga kui ka peaminister ja Reformierakonna esimees Kristen Michal lükkasid selle väite tagasi.

"Olen keskendunud oma tööle kultuuriministrina ja pean oluliseks võimalikult hästi seda vastutust täita. Mul ei ole plaani ERR-i juhatusse kandideerida," kummutas Purga väited, mis tõusid kolmapäeval riigikogu infotunnis.

Kolmapäeval puhkes riigikogu infotunnis mõttevahetus Isamaa esimehe Urmas Reinsalu ja peaminister Kristen Michali vahel seoses ERR-i nõukogu koosseisu suurendamisega.

Reinsalu ütles Michalile küsimust esitades, et ERR-i nõukogu koosseisu muutmisega plaanib Reformierakond tuua ERR-i juhiks kultuuriminister Heidy Purga. Ta väitis, et kuulis sellest kohtumisel loomeliitudega.

"Mis tähendab meie sõltumatu avalik-õigusliku meedia Reformierakonna kontrolli alla võtmist. Niisugust pretsedenti ei ole varem siin 1990. aastast saati olnud. Mul oli ka loomeliitudega kohtumine, proua Purgat (kultuuriminister Heidy Purga – toim) planeeritakse juba ERR-i juhatajaks, kuna selle ülevõtmise tulemusel, kus moodustub nii-öelda kontroll Reformierakonna poolt, tekib kevadel võimalus ka ERR-i juhatus välja vahetada," väitis Reinsalu.

Michal vastas, et ta ei saa aru, miks Reinsalu ERR-i nõukogus eksperte pelgab ja küsis vastu, kas Isamaa esimehel on sellega mingi mure.

"Võin kindlasti välistada selle mõttekäigu, et keegi planeeriks Heidy Purgat ERR-i juhatajaks. Aga samas ei saa ma muidugi lõpuni välistada, et Urmas Reinsalu plaanitakse päästeameti juhiks. Vaat seda ma ei saa küll ümber lükata. Selliseid kuulujutte olen ka kuulnud. Kui küsite kus, siis just praegu siin kuulsin. Ma loodan, et lükkate selle ka ümber," sõnas Michal.

Reinsalu vastas omakorda, et ta ei rääkinud abstraktsetest ekspertidest ja soovitas mitte punuda sõltumatute institutsioonide ülevõtmiskatseid.

"Ma palun teid enne valimisi sellist tüüpi aktsioonist hoiduda," ütles Isamaa esimees.

Michal vastas, et eelnõu on riigikantseleis tõepoolest olemas, aga selle suhtes ei ole kokkulepet. Peaminister viitas, et üheks põhjuseks on erameedia vastuseis.

"See eelnõu seisab seal riigikantseleis ja erinevatel põhjustel. Ma tean, et erameedial on olnud erinevaid arvamusi, sellepärast ta seisab. Ju sellepärast ka kultuurikomisjon võttis asjad oma kätte, aga mina ei oska küll kuidagi halvaks pidada seda mõtet, et rahvusringhäälingus on rohkem eksperte ja vähem poliitikuid. See ei ole halb. Ma ei stigmatiseeri kuidagi poliitikuid, aga vaadates teid, ütlen ausalt, et vähe on nii andekaid poliitikuid, kes suudavad samal ajal rääkida veenva näoga ühest-teisest teemast ja siis minna munitsipaalsesse Tallinna Vee nõukogusse torusid ja ventiile korrastama. Teie olete kindlasti võimekas, aga vaadake, Eestis neid nii palju ei ole."