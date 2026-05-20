X!

Kersna: meie eesmärk on suurendada ERR-i nõukogus poliitilist sõltumatust

Eesti
Liina Kersna.
Liina Kersna. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Eelnõusse lisatud plaan suurendada ERR-i nõukogus ekspertide arvu on eesmärgiga suurendada nõukogus poliitiliselt sõltumatute liikmete arvu, mitte vastupidi, ütles "Aktuaalses kaameras" riigikogu kultuurikomisjoni esimees Liina Kersna (Reformierakond).

Kuivõrd ERR-i nõukogusse valib liikmed võimuliit, sest et parlamendi enamus seda teeb, ning Reformierakond on võimuliidus suurim liige. Kas ma saan õigesti aru, et kui te aimate, et valimistel tõenäoliselt jääte opositsiooni, siis üritate leida moodust, kuidas ERR-i rohkem (ka edaspidi) kontrollida ja miks mitte valida ka ERR-ile uus juht, sest et seda tuleb aasta jooksul teha?

Rahvusringhääling on täna ainuke avalik-õiguslik institutsioon, mille nõukogus on poliitikute ülekaal. Teistes avalik-õiguslikes organisatsioonides on ka poliitikuid, aga neid on selgelt vähem kui valdkondlikke eksperte. Meie eesmärk on vastupidine (teie öeldule) – just nimelt suurendada poliitilist sõltumatust.

Aga neid valdkondlikke eksperte kinnitab riigikogu ning teil on võimalik tekitada endale eksperdid, kellega te olete nõus, ja siis, kui te olete opositsioonis, siis need eksperdid on teil ERR-i nõukogus olemas.

Need valdkondlikud asjatundjad valitakse avaliku konkursi kaudu. Tõesti, riigikogu kultuurikomisjon esitab riigikogu suurele saalile need eksperdid. Meil on alati seal olnud väga palju tugevaid eksperte ja näiteks viimane kord, kui me valisime rahvusringhäälingu nõukogusse kaks uut eksperti, siis poolthääli tuli nii opositsioonist kui ka koalitsioonist. Ma arvan, et see on oluline, et see on parlamendi tehtud otsus, sest parlamendi tehtud otsused on alati väga suure avalikkuse tähelepanu all.

Aga kui me tahame, et poliitikuid oleks vähem (ERR-i nõukogus) ja poliitilist survestamist, siis kas neid eksperte ei peaks nimetama ülikoolid või mingid muud ühiskondlikud organisatsioonid? Miks see nii ei ole?

Näiteks meediaettevõtete liit on teinud ettepaneku, et neid eksperte võiks nimetada avalik-õiguslikud ülikoolid ja ma olen täiesti kindel või võin lubada, et kultuurikomisjoni poolt me saadame kirjad ülikoolidele ja ma arvan, et ka Teaduste Akadeemiale selleks, et nad esitaksid oma kandidaadid.

Te ikka tahate, et see käiks läbi parlamendi?

Jah, sest parlament on demokraatlikus riigis väga oluline koht ja need otsused sünnivad avalikkuse tähelepanu all ja ma arvan, et see on oluline.

Ja parlamendis on alati mingisugune enamus, kes ikkagi võib seda protsessi mõjutada. Kas te ei karda, et siit tekib selline ohtlik pretsedent, et te ise ükskord nutate, kui on hoopis teistsugune koalitsioon, kes hakkab neid eksperte nimetama?

Me oleme ju näinud, et erinevad koalitsioonid ongi neid eksperte ju rahvusringhäälingu nõukogusse nimetanud, Minu eesmärk on, et need eksperdid, keda me riigikogu ette toome, oleksid sellised eksperdid, kes saaksid ka opositsiooni toetust. Ja ma rõhutan, et see ettepanek, et nõukogus oleks rohkem asjatundjaid kui poliitikuid, ei ole mitte Reformierakonna ega koalitsiooni ettepanek, vaid see on ka opositsiooniga koostöös tehtud.

Aga miks me just praegu nende teemadega tegeleme, kuigi on olemas seadus, mis on jäänud ministeeriumisse kinni, mis on põhimõtteliselt valmis, mis räägiks Eesti Rahvusringhäälingu probleemidest palju tõsisemalt, kaasaarvatud alarahastamisest?

Ma olen täiesti nõus, et selle eelnõuga peab edasi tööd tegema. Meie riigikogus saame menetleda neid eelnõusid, mis meil riigikogus menetluses on ja ma usun, et valitsusest ka rahvusringhäälingu seadus, mis puudutab ka rahvusringhäälingu rahastamist, jõuab parlamenti.

Sellest tuleks siis rohkem rääkida, mitte nendest ekspertidest.

Kindlasti on oluline nii võimalikult sõltumatu rahvusringhäälingu rahastamine kui ka juhtimine.

Toimetaja: Marko Tooming

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:39

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

21:36

Kersna: meie eesmärk on suurendada ERR-i nõukogus poliitilist sõltumatust

21:32

Kodumaine maasikas on müügis 20-eurose kilohinnaga

21:27

Neljapäeval on nii päikest, vihma kui ka äikest

21:26

Kevadtormil harjutatakse ka elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

21:21

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

21:06

Ekspertide arvu suurendamine ERR-i nõukogus ei meeldi opositsioonile

21:03

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

21:02

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20:42

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

19.05

USA astus ÜRO julgeolekunõukogus Venemaa ees Balti riikide kaitseks välja

21:03

Ukraina õhurünnakud peatasid kahe suure Vene naftatehase töö Uuendatud

19.05

Eestis allatulistatud droon kukkus Põltsamaa vallas põllu äärde Uuendatud

20:07

Rutte ja von der Leyen astusid välja Balti riikide kaitseks Uuendatud

04:49

Ärinaise kohtukaebus Marii Karelli vastu jätab saatelõigu sügiseni riiulile

15:07

Rain Lõhmus: ühiskondlik mõtlemine on Eestis täiesti viltu läinud

10:14

Austria politsei dokumendid viitavad Veerpalu seotusele veredopinguga juba Libereci MM-il

11:30

Pärnu tahab Liivalaia trammitee raha eest ise uue ühendustee ehitada

12:08

Putin ja Xi ei jõudnud uue gaasijuhtme osas kokkuleppele

19.05

Kunstnike liidult välja petetud raha oli mõeldud kunstnikupalkade maksmiseks Uuendatud

ilmateade

loe: sport

21:39

VIDEO | Kuressaare lõi Unitedile kaks väravat

21:21

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit Uuendatud

21:02

Kuressaare teenis hooaja neljanda võidu, Paide libastus Transi vastu Uuendatud

20:08

EOK liigub multifunktsionaalse halli projektiga järgmisse etappi

loe: kultuur

18:52

Festival "Erisuste erinevused" toob kokku erinevate võimetega loojad

13:45

Loomingu Raamatukogu kuldsarjas ilmus valik Agota Kristofi loomingust

12:54

Kultuuriportaal soovitab: Eesti kaastootmisel valminud dokfilm "Põhjaekspress" Jupiteris

12:41

EKA lõputööde festival Tase toimub tänavu ülikoolilinnakus

loe: eeter

20:42

"Pealtnägija": kui lihtsalt saab inimesi petta AI abil genereeritud kõnega?

20:24

"Pealtnägija": halvatud kolme lapse ema võitleb õiguse eest jääda oma koju

15:08

Liis Lemsalu: mu kaheaastane poeg on meie maja huumorikuningas

13:23

Galerii ja videod: R2 minilaivil musitseeris Taavi-Peeter Liiv

Raadiouudised

18:45

Päevakaja (20.05.2026 18:00:00)

17:50

Ringkonnakohus mõistis Kalle Laaneti õigeks

16:05

Kaitseväe juhataja ametissenimetamise korda muutev eelnõu on teisel lugemisel

15:55

Õppusel Kevadtorm harjutatakse elektrooniliste seadmete ja droonide kasutamist

15:55

E-Piima müügiprotsess algab lähinädalatel

15:25

Raadiouudised (20.05.2026 15:00:00)

14:15

Narvat tabasid eile ulatuslikud vingugaasi lekked

12:20

Raadiouudised (20.05.2026 12:00:00)

11:45

Ungari peaministri visiidist Poola oodatakse kahe riigi suhete paranemist

11:35

Tartu ja Tallinn vaatavad tänavu oma niitmisgraafikud üle

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo