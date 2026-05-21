Välisministeerium andis Vene saatkonnale üle noodi valeinfokampaania kohta

Noodis ütles välisministeerium, et Eesti mõistab teravalt hukka Venemaa Föderatsiooni poolt Eesti ja teiste Balti riikide vastu suunatud jätkuva desinformatsioonikampaania ning nõuab, et Venemaa Föderatsiooni ametivõimud lõpetaksid viivitamatult valede levitamise, avalikud ähvardused ja provokatsioonid.

"Oleme korduvalt rõhutanud, et Eesti ei ole lubanud kasutada oma territooriumi ega õhuruumi rünnakuteks sihtmärkide vastu Venemaal. Vastupidised sõnumid on Venemaa järjekordne propaganda, mis ei vasta tõele ja nad teavad seda," ütles välisminister Tsahkna.

"Ähvardus ühe NATO riigi vastu on ähvardus kogu NATO vastu. Oleme saanud ka Brüsselist selge ja ühtse sõnumi, et meie liitlased on meie selja taga," ütles Tsahkna.

Eesti ja teised Balti riigid on rõhutanud, et droonide ilmumine meie õhuruumi on Venemaa ebaseadusliku Ukraina-vastase agressioonisõja otsene tagajärg ning Ukrainal on täielik õigus end kaitsta ning rünnata Venemaa sõjalisi objekte, mis nende sõjamasinat toidavad.