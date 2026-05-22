USA föderaalreservi uus juht vannutati ametisse

Kevin Warsh
Kevin Warsh
USA föderaalreservi uus juht Kevin Warsh vannutati reedel ametisse.

Warsh võttis Valges Majas toimunud tseremoonial föderaalreservi juhtimise üle Jerome Powellilt. Ta oli esimene föderaalreservi juht pärast Alan Greenspani, kes andis ametivande seal. Viimane astus ametisse 1987. aastal, mil riigi presidendiks oli Ronald Reagan.

Warsh töötas föderaalreservi juhatuses aastatel 2006–2011. Ta on öelnud, et soovib reformida mõningaid keskpanga aastakümneid vanu tööriistu, sealhulgas seda, kuidas see jälgib majanduses toimuvat ning suhtleb avalikkuse ja finantsturgudega. 

Enne keskpanka töötas ta Morgan Stanleys ning seejärel president George W. Bushi administratsioonis Valges Majas.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CBS News

