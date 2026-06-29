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Kell 21.35 "Ukraina stuudios" Alar Laneman ja Marko Mihkelson

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Tänases "Ukraina stuudios" kommenteerivad viimase aja sõjasündmusi brigaadikindral reservis Alar Laneman ja riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Venemaa ründeoperatsioonide edenemine Ukrainas on oluliselt pidurdunud, kuigi Kostjantõnõvka piirkonnast tulevad murettekitavad uudised. Seal on väidetavalt venelased linna suutnud imbuda ning taktikalist edu saavutada. Samal ajal on Ukraina edukad droonirünnakud tekitanud mitmetes Venemaa piirkondades kütusepuuduse ja Krimmis kuulutasid okupatsioonivõimud välja lausa erakorralise olukorra. Rindesündmusi analüüsib brigaadikindral reservis Alar Laneman.

President Donald Trump teatas, et Ukraina saab viimasel ajal üsna hästi hakkama ning tunnistas Venemaa ründavaks pooleks. Kreml on nendele avaldustele reageerinud oodatult valulikult, nii ütles välisminister Lavrov, et USA on ilmselt loobumas objektiivse vahendaja rollist. Moskva räägib pidevalt mingitest kokkulepetest, mis saavutati 2022. aastal ukrainlastega Istambulis ja Putini ning Trumpi vahel Alaskal. Kas tegelikult on ka olemas mingisugused kokkulepped või on tegemist lihtsalt Moskva veesogamisega, selgitab riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson. 

"Ukraina stuudio" alustab ETV-s kell 21.35. Saatejuht on Maria-Ann Rohemäe.

Toimetaja: Johanna Alvin

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