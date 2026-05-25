X!

Karis kuulutas välja kolm seadust

Eesti
Alar Karis
Alar Karis Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

President Alar Karis andis heakskiidu kolmele seadusele, mis puudutavad planeerimismenetlusi, eraisikutevahelist teenustasu ja lühiajaliselt töötavate mitteresidentide töö maksustamist ning varjupaigataotlejate vastuvõtmise korda ja sotsiaalseid tagatisi.

Planeerimisseaduse ning ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seadusega lihtsustatakse ja kiirendatakse planeerimismenetlusi. Muudatused võimaldavad omavalitsustel kiiremini ja paindlikumalt arendustele reageerida, lõpetada vananenud või seiskunud planeeringuid ning vähendada formaalseid ja ajamahukaid kohustusi. Näiteks lõpeb edaspidi detailplaneeringu kehtivus automaatselt, kui selle alusel ei ole 10 aasta jooksul arendustegevust alustatud. Olulise mõjuga ehitisi nagu näiteks tuuleparke saab edaspidi planeerida üksnes detailplaneeringu alusel, ära jäävad omavalitsuse eriplaneering ja maakonnaplaneeringu vastuvõtmise etapp.

Loodava infosüsteemi kaudu tekib võimalus saata planeeringu- ja selle mõjualasse jäävatele isikutele massiteateid planeeringu algatamise või muude planeeringuga seotud menetlustoimingute kohta, et tagada parem kaasatus.
Maa- ja Ruumiamet saab muudatustega õiguse kontrollida nii omavalitsuse kui ka muu planeerimisalase tegevuse korraldaja või asutuse tegevuse tähtaegsust ning omavalitsuse tegevust planeerimismenetluse läbiviimisel, nõudes teavet ja tehes vajadusel ettekirjutusi õigusvastasuse või põhjendamatu viivituse kõrvaldamiseks.
Riigi eriplaneeringute ja maakonnaplaneeringute koostamise korraldamine jääb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi pädevusse. Maa- ja ruumiameti haldusjärelevalve käigus tehtud ettekirjutuse täitmata jätmisel on sunniraha ülemmäär 9600 eurot. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2027.
 
Sotsiaalmaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega muudetakse tasude maksustamise reegleid, kui teenust osutatakse eraisikute vahel sõlmitud võlaõigusliku lepingu alusel. Näiteks kui eraisik ostab teiselt eraisikult võlaõigusliku lepingu alusel eluaseme hooldus-, remondi- või lapsehoiuteenust, peab sotsiaalmaksu ja sotsiaalkindlustusmakse tasuma sarnaselt tulumaksuga teenustasu saaja.

Samuti vähendatakse mitteresidendist tööandjate koormust, vabastades nad registreerimis- ja maksukohustusest juhul, kui nende töötaja viibib Eestis lühiajaliselt ning tööandjal puudub siin püsiv tegevuskoht. See puudutab eelkõige diginomaate, aga ka lühiajalisi esinejaid, koolitajaid, sportlasi ja filmivõtetel osalejaid. Seadus jõustub 1. jaanuaril 2027.
 
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusega võetakse Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu rahvusvahelise kaitse- ja rändehalduse reform ehk Euroopa Liidu ühise varjupaigasüsteemi uuendatud õigusaktid. Seaduse jõustumisel muutub varjupaigataotluste menetlemine kiiremaks ja varjupaigasüsteemi kuritarvitamine raskemaks. Taotlejate õigused on samal ajal paremini tagatud. Lisaks käivitub solidaarsusmehhanism, mille kaudu liikmesriigid saavad rändesurve korral üksteist toetada. See tähendab kas rahalist panust, ekspertide ja tehnika lähetamist või vajadusel inimeste ümberpaigutamist. Eesti saab igakordselt otsustada, millisel viisil panustada. Seadus jõustub 12. juunil.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:40

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

18:39

Võru linnavolikogu valis uueks linnapeaks Urmas Tali

18:38

Pakosta saadab kooskõlastusringile sideandmete kogumist reguleeriva eelnõu

18:12

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

17:49

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

17:48

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

17:27

Karis kuulutas välja kolm seadust

17:19

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

08:34

Viis suurt NATO riiki blokeerisid plaani suurendada sõjalist abi Ukrainale

24.05

Sõja 1551. päev: Kiievit tabas massiline ballistiliste rakettide rünnak Uuendatud

07:08

Venemaa segas Eestist kodumaale naasnud Briti kaitseministri lennuki GPS-signaali

06:27

Kinnisvara ostmisel mängib üha olulisemat rolli raudtee lähedus

24.05

Tsahkna: USA ei juhi enam Venemaa-Ukraina rahuprotsessi

11:20

Kiievis on Vene rünnakus kannatada saanute arv tõusnud 86 inimeseni Uuendatud

24.05

Aasta lõpus peaks Tallinna ühistranspordis saama sõitu valideerida telefoniga

12:05

Praeguse sündimuse jätkumine võib rahvaarvu sajandi lõpuks kahandada ligi poole võrra

06:17

Teated võimalikust USA ja Iraani kokkuleppest langetasid nafta hinda

16:39

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

ilmateade

loe: sport

18:12

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

17:48

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

17:19

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

16:45

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

loe: kultuur

18:40

Edith Sepp: Cannes'i filmifestival on väga poliitiliseks muutunud

15:25

Tallinnas esineb looga "Sunshine Reggae" tuntuks saanud ansambel Laid Back

15:22

Südalinna teatri suvelavastust viib viikingite radadele

14:39

Uus "Tähesõdade" film kogus avanädalavahetusel üle 4100 vaatamise

loe: eeter

16:18

Margus Põldsepp: mu suur kirg on eestlaste sõdurilaulud

13:52

German Golub: filmide pikk ettevalmistus sööb eelarvest suure osa ära

11:58

Mick Pedaja: lapsepõlve pättused on väga tugevalt hingele jäänud

11:42

Galerii ja videod: R2 minilaivil astus üles Jonas.f.k

Raadiouudised

15:30

Eesti soovib, et EL alustaks järgmisel kuul Ukraina liitumisläbirääkimistega

15:30

Raadiouudised (25.05.2026 15:00:00)

15:25

Eksperdid soovivad kopsuvähi diagnoosimist kiirendada

12:40

Küprose parlamendivalimised võitis paremtsentristlik Demokraatlik Koondis

12:40

Kohtla-Järvel plaanitakse kaotada lasteaedade osalustasu

12:25

Metsloomade sattumine inimeste kodudesse valmistab spetsialistidele üha enam muret

12:20

Raadiouudised (25.05.2026 12:00:00)

10:40

Kodu soetamisel mängib aina suuremat rolli raudtee lähedus

09:25

Raadiouudised (25.05.2026 09:00:00)

24.05

Alutaguse rattamaraton vajab nii kaitseväe kui ka Enefiti luba

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo