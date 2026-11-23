Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon pidi täna keskenduma küsimusele, miks ei loobunud sotsiaalminister Karmen Joller õigel ajal oma perearstinimistust ning kas ta võis kasutada ministriametit enda huvides, et algatada seadusemuudatus, mis võimaldaks tal nimistu säilitada.

Kehtiva seaduse järgi võib perearsti pikaajaline asendamine kesta kuni aasta, misjärel peaks tervisekassa perearstilt nimistu ära võtma. Minister Joller oma nimistust aga õigel ajal ei loobunud.

Keskerakonna teatel on komisjoni esimehe Anastassia Kovalenko-Kõlvarti (Keskerakond) käsutuses uus info ministri rikkumiste kohta, mis jäi koalitsiooni vastuseisu tõttu esmaspäeval arutamata.

Kovalenko-Kõlvarti kinnitusel on erikomisjoni käsutuses täiendav info, mis näitab, et Jolleriga seotud probleemid tekkisid juba varem.

"Terviseameti dokumentidest selgub, et amet algatas 2025. aasta oktoobris Kivimäe Perearstikeskuse suhtes järelevalvemenetluse. Menetluse käigus kontrolliti Jolleri nimistu asendamist, uuriti pikaajalise asendamine algusaja kohta ning teavitati, et ükski nimistut teenindanud asendusarst ei vastanud nõuetele. Käesolev näitab, et Jolleri perearsti nimistu pikaajaline asendamine ei olnud algusest peale õiguspäraselt vormistatud ning suure tõenäosusega polnud minister esitanud terviseametile kirjalikku teatist, sest vastavat tõendit pole erikomisjonile siiani suudetud edastada," ütles Keskerakonna saadik.

Kovalenko-Kõlvart rõhutas, et terviseameti järelevalvemenetluse dokumendis oli 4. märtsil 2026 kirjas, et Jolleri nimistu pikaajalise asendamise seaduslik tähtaeg lõpeb 25. märtsil 2026 ning juhtis tähelepanu kehtivate õigusnormide järgimise kohustusele.

"See tähendab, et terviseamet ja perearstikeskus olid tähtaja saabumisest teadlikud. Küll aga minister, terviseamet ja tervisekassa ei astunud samme olukorra lahendamiseks. Selle asemel hoopis hakati vähem kui kahe kuu pärast valmistama seadusemuudatust, mis olukorda seadustaks," ütles Kovalenko-Kõlvart, lisades, et seejuures on minister Joller riigikogus viidanud sellele, et muudatusettepanek tuli Eesti Perearstide Seltsilt ja terviseametilt.

"Nende kirjalikud ettepanekud olid aga oluliselt kitsamad: mõlemad nimetasid valitavaid ametikohti, mitte ministriametit, mis ei ole valitav ametikoht. Sotsiaalministeeriumis jõudis eelnõusse juba laiem sõnastus, mis võimaldaks nimistu säilitada ka ministri ametiaja lõpuni. On oluline saada vastus, kes otsustas ettepanekut selliselt laiendada ja milline oli ministri isiklik roll selles protsessis," ütles Kovalenko-Kõlvart.

"Õigusriigis pole lubatav, et ministrid ja erakond otsustavad ise, millised seadused on täitmiseks ja millised mitte ning vajadusel muudetakse seadused endale sobivaks," lisas korruptsioonivastase erikomisjoni juht.