Üha laiem trend, mis toob erakapitalifondid tervishoiuteenuste turule, kätkeb olulisi riske. Fondid püüavad mõne aastaga teenida väga suurt tootlust ning nende tegevusega kaasneb tihti kulude kärpimine personali, teenuste ja kvaliteedi arvelt, märgib Külli Taro Vikerraadio päevakommentaaris.

Riigikontroll lõi novembri alguses avaldatud aastaaruandes taas häirekella, et perearstiabi jätkusuutlikkuse probleem on süvenenud. Tervishoiusüsteem läheb meile kõigile korda ja valimiste eel otsitakse tikutulega ideid selle parandamiseks. Poliitilises ideaalis võiks lahendus mahtuda paari lihtlausesse, mida oleks mugav valimisprogrammi kirjutada.

Kas eratervishoiuasutuste ettepanek edendada esmatasandi tervishoius vaba konkurentsi ja kaotada perearstiteenust osutava äriühingu omandipiirangud oleks võluvits, mille mõni erakond võiks oma valimisprogrammi lisada? On selge, et põhiprobleemi, perearstide puudust, ei lahenda omandipiirang ega selle kaotamine. Aga mis eesmärki sellised piirangud üldse täidavad?

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse järgi saavad perearstiabi osutava ettevõtte omanikud olla ainult perearst või kohalik omavalitsus. Perearst ega tema ettevõte ei tohi olla ka eriarstiabi ettevõtte osanik. Piirangu eesmärk on tagada perearsti sõltumatus ebasoovitavatest ärihuvidest, et ta saaks oma kutsetegevuses seada esiplaanile patsiendi vajadused, sest usume, et perearst lähtub praksise omanikuna eelkõige patsiendi parimast huvist, mitte ettevõtte majandustulemusest.

Kui avalikkuses räägitakse perearstikeskuste kasumist, kõlab see sageli nagu süüdistus. Ometi ongi äriühingu olemuslik eesmärk teenida kasumit. Kui oleme öelnud, et perearstiteenust tuleb pakkuda ettevõtluse loogikast lähtudes, ei saa kuidagi ette heita, kui seda ka tehakse. Või teeme Eestis nimekirja valdkondadest, kus äriühingud kasumit teenida ei tohi?

Näib, et sarnane dilemma ja kasumi teenimise demoniseerimine esineb mitmeski valdkonnas. Näiteks tuli justkui üllatusena, et eraomanike äriühingutena tegutsevad hooldekodud soovisid ka pärast hooldekodureformi tulusalt tegutseda. Kui aga valdkonnas on teenuste osutamisel oluline roll erasektoril, ei saa ühtki reformi üles ehitada eeldusele, et eraomanik peaks loobuma ärikasumist.

Lahendused ei peaks seisnema eraomanikele kuuluvatele äriühingutele etteheidete tegemises selle eest, et nad käituvad äriloogikast lähtuvalt. Selle asemel tuleks luua tingimused, mis toetaksid kasumi teenimise kõrval ka kvaliteetse teenuse osutamist. Riigi käsutuses on selleks regulatsioonid, rahastamine ja järelevalve.

"Turg koondub ja riigi läbirääkimisjõud nõrgeneb ning fondide keerulised omandistruktuurid varjavad, kes tegelikult otsustab ja vastutab."

Omandipiirangud on tervishoiuteenuste reguleerimisel levinud võte, aga nende mõju pole ühene. Mitmes uuringus ning ka WHO 2025. aastal välja antud suunistes hoiatatakse, et üha laiem trend, mis toob erakapitalifondid tervishoiuteenuste turule, kätkeb olulisi riske. Fondid püüavad mõne aastaga teenida väga suurt tootlust ning nende tegevusega kaasneb tihti kulude kärpimine personali, teenuste ja kvaliteedi arvelt. Turg koondub ja riigi läbirääkimisjõud nõrgeneb ning fondide keerulised omandistruktuurid varjavad, kes tegelikult otsustab ja vastutab.

Omandipiirangud kehtivad leebemal kujul ka apteegiäris. Alates 2020. aasta apteegireformist peab üle poole apteegist kuuluma proviisorile, kuid vähemusosalust võivad omada ka teised. Reformi eesmärk oli lõhkuda ravimite hulgimüüjate ja apteegikettide otsene seotus. Jällegi usuti, et proviisoritele kuuluvad apteegid seavad oma kutsetegevuse standardid kõrgemale soovimatutest ärihuvidest.

Konkurentsiamet hindas 2024. aasta analüüsis, et reformi tulemusel konkurents apteegiturul siiski ei paranenud. Frantsiisi-, rendi-, laenu- ja tarnelepingute kaudu on ka proviisorapteegid suurte kettidega endiselt seotud ning omand võib olla ainult paberil.

Amet tegi mitu ettepanekut, kuidas konkurentsi toimimist täiendavalt tagada. Lisaks omandipõhistele kontrollireeglitele soovitati kehtestada eraldi reeglid apteegi tegevust mõjutavatele lepingulistele suhetele, keelata apteeki omava ettevõtte juhtorgani liikmel samaaegne roll frantsiisiandja, ravimitootja, hulgimüüja või tervishoiuteenuse osutaja juures, avada apteekide tellimissüsteemid kõigile hulgimüüjatele võrdsetel tingimustel ning tõhustada järelevalvet.

Tõenäoliselt on ka perearstisüsteemi lahendused palju komplekssemad kui üksnes vaba konkurentsi edendamine ja turu avamine. Omandipiirang üksi ei tööta, aga lahendus pole ka piirangu kaotamine. Lahendus ei mahu tõenäoliselt lihtlausetesse. Seega tasub olla ettevaatlik, kui valijatele minnakse kosja lihtsate lahendustega.

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