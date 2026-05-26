X!

ERR Washingtonis: paljude vabariiklaste hinnangul pole USA-l NATO-st kasu

Välismaa
Paljud vabariiklased usuvad, et USA ei saa kasu NATO-sse kuulumisest.
Paljud vabariiklased usuvad, et USA ei saa kasu NATO-sse kuulumisest. Autor/allikas: SCANPIX/ALAMY
Välismaa

USA-s käivad järjest teravamad arutelud Ameerika Ühendriikide rolli üle maailmas ning NATO tuleviku üle. Kuigi enamik ameeriklasi toetab jätkuvalt allianssi, leiab üha suurem osa vabariiklastest, et ameeriklastel ei ole NATO-st kasu.

Ameerika Ühendriikides tähistati esmaspäeval langenute mälestuspäeva, mil austatakse sõdades hukkunud sõjaväelasi.

"Olen tänulik sõduritele, kes on andnud oma elu või suure osa oma elust, olles praegu pensionil, selle riigi teenimiseks. See tähendab mulle väga palju," lausus kohalik Vicky.

Tänavu saatsid päeva arutelud ja küsimused USA rollist maailmas ning NATO tulevikust. Enamik ameeriklasi, ligi 60 protsenti, usub jätkuvalt, et USA saab NATO liikmeks olemisest kasu.

"Minu meelest on väga oluline, et USA jääks NATO osaks, sest nii saame üksteist kaitsta. Toetan NATO-t sajaprotsendiliselt ja seisan selle taga kogu südamest," ütles veteran James.

"NATO loodi selleks, et ühendada ressursid ja kaitsta riike ühiselt. Seni kuni NATO seda funktsiooni täidab, on see üsna oluline," sõnas Todd.

Samas arutatakse Washingtonis üha enam selle üle, kui suure koormuse peaks Euroopa enda kaitsmisel tulevikus võtma.

"Sõnum on selles, et Euroopa peab muutuma iseseisvamaks. Asi ei ole selles, et USA ei tahaks Euroopas osaleda, kuid Washington ei taha enam olla esimene kaitseliin. See tähendab, et Euroopa peab oma senise mõtteviisi ümber kujundama," lausus julgeolekuekspert Emma Ashford.

Kõik ameeriklased ei pea NATO-t siiski vajalikuks. Viimased küsitlused näitavad, et üha suurem osa vabariiklastest ei näe alliansis märkimisväärset kasu.

"Mina ei ole NATO suur toetaja. Minu meelest on see USA jaoks raha raiskamine. Euroopa riigid hakkavad alles nüüd rohkem panustama, nad oleksid pidanud seda juba ammu tegema, kuid nüüd avaldab Trump neile survet," sõnas John.

Analüütikute hinnangul ei tähenda Washingtoni sõnumid, sealhulgas vägede vähendamine, Euroopa hülgamist, vaid USA strateegiliste prioriteetide muutumist. USA tähelepanu on nende sõnul suunatud üha enam Indo-Vaikse ookeani piirkonnale ning konkurentsile Hiinaga ja Euroopa peab sellega leppima.

"Vahel läheb tõlkes kaduma, et küsimus ei ole ainult kaitsekulutustes ja SKP protsendis, mida kulutatakse kaitsele. USA soovib oma kohustusi ümber tasakaalustada, mistõttu pelgalt kaitsekulutuste suurendamisest ei piisa. Tegelikult oodatakse Euroopalt suuremat võimekust," lausus julgeolekuekspert Kelly Grieco.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:30

Restauraatorid taastasid kolm kuud Vastseliina kiriku altarimaali

21:29

Korvpallifinaali neljas mäng läheb ka teisele lisaajale Uuendatud

21:19

ERR Donetskis: droonijuhid keskenduvad vene jalaväelaste hävitamisele

21:19

ERR Washingtonis: paljude vabariiklaste hinnangul pole USA-l NATO-st kasu

21:19

EL-i liikmesriigid ei toeta Merzi ideed Ukrainat osaliselt kaasata

21:08

Päästekolledži lõpukatsed tõukusid elust enesest

21:06

Hoiatusmärgi paigaldamine mobiilise kiiruskaamera ette tekitab eriarvamusi

21:00

Nädal jätkub jahedalt

20:33

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

20:04

Reuters: NATO plaanib tugevdada kohalolekut Balti riikides

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

12:11

Tõnis Sildaru jäi süüdi tütre raha omastamises Uuendatud

16:42

Ukraina ründas Vene sõjaväetaristut Storm Shadow rakettidega Uuendatud

06:57

Putin jõustas seaduse, mis lubab välismaal asuvaid Vene kodanikke relva jõul "kaitsta"

25.05

The Telegraph: Venemaa leidis viisi suunata droone Euroopasse

25.05

Riik plaanib pettuste vastu pangaülekannete ebamugavamaks tegemist

08:34

Nooremate inimeste tervena elada jäänud aastate arv vähenes

25.05

HS: väidetavalt kaotas Bolt Soomes suurhanke üheainsa sõna tõttu

19:44

Eesti inimesed näevad tulevikku tumedates toonides Uuendatud

05:14

Trump nõuab Iraani leppe osana laialdast liitumist Aabrahami lepetega

07:23

Politsei asendaks kiiruskaamera hoiatusmärgi kõrgema trahvikünnisega

ilmateade

loe: sport

21:29

Korvpallifinaali neljas mäng läheb ka teisele lisaajale Uuendatud

20:33

USA ja Rootsi teenisid jäähoki MM-il otsustava mänguga veerandfinaalkoha

19:58

Teatejooksude Eesti meistrivõistlused kujunesid rekordiliseks

19:09

Glinka pääses Moldova Challengeril teise ringi

loe: kultuur

19:03

Kaante vahele jõudis esimene eestikeelne baltisaksa luule antoloogia

18:59

Tartu Kunstimuuseumi näitus viib toiduloolisele rännakule läbi Eesti kunsti

18:52

Koosloomelavastus "Janu" uurib noorte kaudu läheduse ja mõistmise igatsust

15:56

Luukere Juhani juhtumised jõudsid VAT teatri lavale

loe: eeter

13:03

Eurovisiooni peaprodutsent Gert Kark: Venemaa ei tule kindlasti tagasi

12:19

Lavastaja Karl-Andreas Kalmet: kui ostujõudu pole, hakkad lavastama

11:03

Puukborrelioos võib kulgeda ebamääraste sümptomitega ja jääda märkamata

09:07

Facebooki kontost ilma jäänud Säm: arvasin, et mul on kaheastmeline autentimine sees

Raadiouudised

18:55

Vahet pole, kes kindlustunnet mõõdab - eesti inimesed on ikka pessimistlikud

18:55

Merzi ettepanek kaasata Ukraina osaliselt ELi teistel liikmesriikidelt toetust ei saa

18:55

Tallinn soovib kaotada taksode ja elektriautode õiguse sõita bussirajal

18:35

Päevakaja (26.05.2026 18:00:00)

16:25

Euroopa esimene kuumalaine tuli juba maikuus

15:20

Raadiouudised (26.05.2026 15:00:00)

14:45

Vormsi vallavanemaks sai Tanel Viks Isamaast

14:15

Kasvav droonikasutus suurendab vajadust ühtse drooniõppe ja lennuohutuse järele

12:25

Raadiouudised (26.05.2026 12:00:00)

10:20

Sotsiaalministeerium loodab tulemuspõhise rahastusega EMO-sse pöördujate arvu vähendada

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo