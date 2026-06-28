Saksa-Hollandi korpus võtab üle Eesti ja Läti maavägede taktikalise juhtimise

1. Saksa-Hollandi korpus võtab juhtimise üle 30. juunil Valga-Valka kaksiklinnas toimuval tseremoonial.

Tseremoonial osalevad Eesti kaitseminister Hanno Pevkur, Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, Hollandi kaitseminister Dilan Yeşilgöz, Läti kaitseminsiter Raivis Melnis ning NATO kõrgemad väejuhid.

Uus juhtimiskorraldus, mis jõustub ametlikult 1. juulil, on osa NATO uuest väemudelist. See tagab liitlasvägede kiirema reageerimisvõime ning suurendab lahinguvalmidust alliansi idatiival.

Senise vastutaja, Kirdekorpuse (MNC NE) fookus suunatakse edaspidi Poolale ja Leedule, sealhulgas Suwalki koridori julgeoleku tagamisele.

Täiemahulise lahinguvõimelise korpuse koosseisu kuulub tavaliselt umbes 40 000 kuni 60 000 sõdurit, mis jaguneb kuni kolme diviisi vahel.