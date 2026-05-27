Politsei saab inimeste terviseandmeid kätte lihtsa päringuga ja salaja

Autor/allikas: Michal Jarmoluk / Pixabay
Inimeste delikaatseid terviseandmeid saavad ametnikud Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusest (TEHIK) kätte lihtsa päringuga, mille õigustatust ei kontrolli ka tagantjärele sisuliselt keegi ning millest inimene ise teada ei saa, kirjutab Postimees.

Terviseandmete küsimine peab küll olema seotud menetlusega ja andmete saamiseks peab olema vajadus, kuid TEHIK tunnistas vastuseks vandeadvokaat Carri Ginteri teabenõudele, et väljastab andmed peaaegu automaatselt ega kontrolli, kas menetlus on algatatud ja kas selle jaoks on tõesti tarvis just konkreetse inimese terviseandmeid, märkis ajaleht.

Süüteomenetlejal (näiteks politsei- ja piirivalveamet (PPA) ja teised) on võimalus esitada päring inimese terviseandmete kohta, saada vastus ilma tema nõusolekuta, päring ei kajastu andmejälgijas ja talle ei anta sellest ka muul viisil teada, näitab TEHIK-u vastus Ginterile.

"Piisab sellest, kui märkida "seotud menetlusega" ning suvaline number. Ainus risk on politsei sisekontroll," ütles Ginter.

Riigikohus on 2022. aastal otsustanud, et ebaseaduslik on igasugune patsiendisaladuse avaldamine, mille jaoks ei ole kas patsiendi nõusolekut või seadusest tulenevat selget alust, kuid selles on viidatud tohtritele ja tervishoiuasutustele.

Justiitsminister Liisa Pakosta ütles Postimehele, et valitsus on algatanud seadusemuudatuse, mis jõuab sügisel riigikokku: "Ei saa nii olla, et uurimisasutus sõidab sisse ja roobitseb arsti kutsesaladuse välja."

Politsei ja prokuratuur ütlesid ajalehele, et inimese nõusolekuta nad terviseandmete päringu võimalust ei kasuta, samas tuvastas sisekontrollibüroo 2025. aastal ühe rikkumise seoses terviseandmete töötlemisega.

Allikas: Postimees

