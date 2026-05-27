Kohus mõistis Baltnewsile sisu tootnud mehe süüdi sanktsiooni rikkumises

Viru maakohus mõistis Aleksei Toomi süüdi selles, et hoolimata rahvusvaheliste sanktsioonide kehtestamisest teenis ta edasi Vene Föderatsiooni meediakontserni Russia Today majandushuve, kirjutades artikleid portaalile Baltnews.

Kohus karistas Toomi üheksa kuu pikkuse tingimisi vangistusega, mida ei pöörata täitmisele, kui ta ei pane aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu, teatas riigiprokuratuur.

Süüdistuse kohaselt rikkus Toom Euroopa Liidu Nõukogu kehtestatud majandussanktsioone, jätkates keelust hoolimata Russia Today ärihuvide täitmist, selgitas riigiprokurör Eneli Laurits.

Alates 1. jaanuarist 2020 on keelatud Dmitri Kisseljovi ja temaga seotud meediakontserni kasuks otseselt või kaudselt majandusressursside kättesaadavaks tegemine. "Viru maakohus nõustus prokuratuuri käsitlusega, et majandusressursi kättesaadavaks tegemine võiks olla ka Vene meediakontsernile sisu loomine," ütles riigiprokurör.

Laurits märkis, et Toomile esitati süüdistus ja ta mõisteti süüdi rohkem kui 100 artikli kirjutamises, mis avaldati ajavahemikus juuli 2020 kuni detsember 2023 Russia Today veebiportaalis Baltnews.

"Seejuures lõppes Toomi tööleping meediakontserniga ametlikult 2020. aasta oktoobris, kuid sellest hoolimata jätkas ta tööd varjatult, kasutades artiklite avaldamisel autori varjunime "Paul Tomson"," sõnas riigiprokurör.

Kohtueelset menetlust läbi viinud kaitsepolitseiameti büroojuht Harrys Puusepp märkis, et Euroopa Liidu Nõukogu sanktsioonid on kehtestatud Venemaa agressioonisõja tõttu Ukrainas.

Kohtuotsus ei ole jõustunud.