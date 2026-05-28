Läti parlament hääletas uue valitsuse ametisse

Läti peaministrikandidaat Andris Kulbergs. Autor/allikas: Riigikogu
Läti parlamendis hääletati 66 poolthäälega ametisse uus valitsus. Maksimaalselt saab loodud liit ametis olla veidi üle nelja kuu, kuna järgmised valimised toimuvad Lätis juba oktoobris.

Läti seimis hääletati 66 poolthääle ja 25 vastuhäälega ametisse uus valitsus, mida asub juhtima Andris Kulbergs erakonnast Ühendatud Nimekiri (AS).

Kiiret valitsusvahetust saab selgitada asjaoluga, et Lätis toimuvad järgmised valimised juba nelja kuu päras, oktoobris.

Parlamendi ees enne hääletust kõneldes ütles vastne peaminister Kulbergs, et ta on uhke selle üle, kui kiiresti tal õnnestus valitsus moodustada, ning et Läti "vajab tõhusat, professionaalset ja vastutustundlikku valitsust – valitsust, millel on tahe tegutseda ja teha tugevaid otsuseid."

Ta nimetas oma neljaks prioriteediks "julgeoleku, eelarve stabiliseerimise, ausad valimised ning võitluse kartellide ja korruptsiooni vastu."

Koalitsiooni moodustasid Ühendatud Nimekiri (AS), Rahvuslik Liit (NA), Uus Ühtsus (JV) ning Roheliste ja Talurahva Liit (ZZS). 

Loodava valitsuse deklaratsioonis on peamiseks prioriteediks seatud julgeolekuolukorra stabiliseerimine. Samuti rõhutatakse eelarvedistsipliini, majandusarengut ja sotsiaalpoliitika tugevdamist ning viie protsendi sisemajanduse koguprodukti (SKP) suunamist riigikaitsele.

Valitsuse moodustanud erakonnad lubasid keskenduda ülesannetele, mida on võimalik 14. seimi koosseisu ametiajal ellu viia. Valitsuspartnerid leppisid kokku konkreetses esmatähtsate ülesannete nimekirjas.

Lepingus kohustusid erakonnad suhtuma riigieelarve võimalustesse vastutustundlikult. 

Seimis ja valitsuskabinetis ei toetata ühtegi riigieelarvet mõjutavat ettepanekut, mille osas pole kõik partnerid konsensusele jõudnud. Edaspidi on kavas kokku leppida küsimustes, mida ei võeta täiendavale arutelule ilma kõigi koalitsioonipartnerite ühehäälse nõusolekuta.

Tulevase koalitsiooni liikmed kinnitasid ühtlasi, et ei tagane juba saavutatud standarditest inimõiguste, vägivallavastase võitluse, soolise võrdõiguslikkuse ja perekondade õiguskaitse valdkondades.

Rahandusministriks nimetatakse eeldavasti Māris Kučinskis (Ühendatud Nimekiri), justiitsministriks Edvards Smiltēns (Ühendatud Nimekiri), nutika halduse ja regionaalarengu ministriks Edgars Tavars (Ühendatud Nimekiri), välisministriks Baiba Braže (Uus Ühtsus), kaitseministriks kolonel Raivis Melnis (Uue Ühtsuse esitatud kandidaat), transpordiministriks Rihards Kozlovskis (Uus Ühtsus), terviseministriks Hosam Abu Meri (Uus Ühtsus), haridus- ja teadusministriks Ilze Indriksone (Rahvuslik Liit), kultuuriministriks Nauris Puntulis (Rahvuslik Liit) siseministriks Jānis Dombrava (Rahvuslik Liit), kliima- ja energiaministriks Jānis Vitenbergs (Rahvuslik Liit), majandusministriks Viktors Valainis (Roheliste ja Talurahva Liit), heaoluministriks Reinis Uzulnieks (Roheliste ja Talurahva Liit) ning põllumajandusministr Uldis Augulis (Roheliste ja Talurahva Liit).

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

