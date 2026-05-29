Galerii: ERR tunnustas töötajaid kolleegipreemiatega

Ajakirjanik Mari Peegel
Rahvusringhääling võttis reedel kokku pika hooaja ja tunnustas sünnipäeva eel kolleegipreemiatega ERR-i töötajaid.

Kolleegipreemiatega tunnustatakse ERR-i töötajaid silmapaistva töö ja pühendumise eest. Traditsiooniliselt kuulutatakse preemiad välja ERR-i sünnipäeva paiku, 1. juunil möödub 19 aastat Eesti Rahvusringhäälingu loomisest.

Kolleegipreemiad pälvisid 2026. aastal:

Veebiuudiste toimetaja Mari Peegel

Teleuudiste toimetaja-saatejuht Margarita Tanajeva

Väljastuse arendusinsener Martin Kaitsa

Raadio 4 toimetaja Mihhail Komaško

Pealavatehnik Heiki Soomre

Teleuudiste toimetaja Iida-Mai Einmaa

Programmi finantsjuht ja töökeskkonnaspetsialist Uuve Puhm

Telerežissöör Elo Selirand

Raadiouudiste toimetaja ja saatejuht Anett Peel

Hooldus- ja remondigrupi meister Raoul Lootsar

Veebiuudiste toimetaja Irina Dogatko

Teleoperaator Heini Heinlaid

