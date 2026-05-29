Galerii: ERR tunnustas töötajaid kolleegipreemiatega
Rahvusringhääling võttis reedel kokku pika hooaja ja tunnustas sünnipäeva eel kolleegipreemiatega ERR-i töötajaid.
Kolleegipreemiatega tunnustatakse ERR-i töötajaid silmapaistva töö ja pühendumise eest. Traditsiooniliselt kuulutatakse preemiad välja ERR-i sünnipäeva paiku, 1. juunil möödub 19 aastat Eesti Rahvusringhäälingu loomisest.
Kolleegipreemiad pälvisid 2026. aastal:
Veebiuudiste toimetaja Mari Peegel
Teleuudiste toimetaja-saatejuht Margarita Tanajeva
Väljastuse arendusinsener Martin Kaitsa
Raadio 4 toimetaja Mihhail Komaško
Pealavatehnik Heiki Soomre
Teleuudiste toimetaja Iida-Mai Einmaa
Programmi finantsjuht ja töökeskkonnaspetsialist Uuve Puhm
Telerežissöör Elo Selirand
Raadiouudiste toimetaja ja saatejuht Anett Peel
Hooldus- ja remondigrupi meister Raoul Lootsar
Veebiuudiste toimetaja Irina Dogatko
Teleoperaator Heini Heinlaid
Toimetaja: Johanna Alvin