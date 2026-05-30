Alaska mäestikus hukkus kolm Läti mägironijat

Denali rahvuspark. Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Läti alpinistide meeskonna kõrgmäestikuekspeditsioonil USA-s Alaska mäestikus hukkus pärast kukkumist kolm alpinisti. Üks mägironija viibib raskes seisundis haiglas.

Rahvuspargi Denali pargivahid said teate enam kui viie kilomeetri kõrgusel toimunud õnnetusest umbes südaöö paiku. Kolm alpinisti, kellele pakuti esmaabi, naasid koos saatjatega laagripaika.

Kolm Läti alpinisti hukkusid pärast Denali nõlvalt kukkumist, üks alpinist viibib praegu raskes seisundis haiglas, teatasid pargivahid oma avalduses.

USA rahvusparkide teenistuse andmetel juhtus õnnetus mäe ülemise vahelaagri ja Denali kuru vahelisel tõusulõigul ligikaudu 5545 meetri kõrgusel.

Läti Alpinistide liit kinnitas, et hukkunud on Inese Pučeka, Vija Olte ja Renārs Kunigs-Salaks.

"Teatame sügavaima kurbusega, et kolm meie sõpra, andekat ja kogenud ronijat, on kaotanud oma elu mäe jäistel nõlvadel. Läti Alpinistide liit avaldab sügavaimat kaastunnet Inese, Vija ja Renārsi perekondadele, lähedastele, sõpradele ning kõigile, kelle eluteed on nendega ristunud. See on kirjeldamatult valus ja pöördumatu kaotus kogu Läti mägironijate perele," seisis avalduses.

Õnnetuses sai kannatada ka Mārtiņš Bilzēns, kes evakueeriti kriitilises seisundis ja anti üle USA meedikute hoolde, märkis liit.

Ülejäänud ekspeditsiooniliikmed jäid pärast õnnetust laagrisse, et alustada päästjate abiga turvalist laskumist.

Läti alpinistide meeskonna kõrgmäestikuekspeditsiooni eesmärk oli jõuda 11. juuniks Põhja-Ameerika mandri kõrgeimasse tippu – 6190 meetri kõrgusele Denalile. Ekspeditsioon algas 14. mail.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: LSM

