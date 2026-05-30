Malta valimistel ennustatakse edu senisele valitsusele

Foto: SCANPIX / REUTERS / Darrin Zammit Lupi
Maltal toimusid laupäeval parlamendivalimised, millel ennustatakse võitu ametisoleva peaministri Robert Abela juhitavale Tööparteile.

Peaminister Abela kuulutas välja ennetähtaegsed valimised viidates väljakutsetele, mille ees riik seoses ebakindla rahvusvahelise olukorraga seisab.

Malta majanduse näitajad on Euroopa Liidu parimate hulgas: majandus kasvas eelmisel aastal neli protsenti, inflatsioon on madal ning tööpuudust ei ole. Elektri- ja kütusehinnad on olnud külmutatud peaaegu kümme aastat, mis teeb neist Euroopa madalaimad.

Peaministri vastaskandidaat Rahvuslik Partei juht Alex Borg väidab aga, et tugev majandus ei ole toonud inimestele paremat elukvaliteeti.

Erinevad arvamusküsitlused näitavad, et valitsev Tööpartei tuleb taas, järjest juba neljandat korda, võimule.

"Täna tuleb teil teha oluline otsus, teil tuleb valida järgmiseks viieks aastaks meie riigile juhtkond. Seetõttu on ülioluline, et kõik läheksid hääletama ja et te läheksite hääletama varakult, tagades, et see riik liigub selles õiges suunas, mille oleme valinud," ütles Abela valimas käies ajakirjanikele.

Toimetaja: Mait Ots

