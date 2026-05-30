Mudelitegijad ei loobu oma hobist ka vaatamata tehnoloogia arengule

Ehkki mudelikomplektid ja 3D-print on tõrjumas välja otsast lõpuni ja käepärastest vahenditest mudelite nikerdamist, ei ole kohaliku ajaloo ja kurioosumite jäädvustamine mudelites siiski kuhugi kadunud.

Nädalavahetusel kohtuvad mudelitegijad Audentese kergejõustikuhallis mudelismi-näitusele Minimaailm.

Küsimusele, miks ta Titanicu mudeli oma räästasse riputas, vastas mudeliehitaja Kalle Kindel: "Et anda ühele vanale tööle nö elu. Ta on 30 aastat tagasi seisma jäänud ja nüüd ma mõtlesin - mis ma teen ta'ga?"

Kindel näitas ka oma kapi otsas seisvat Poola allveelaeva Orzel mudelit. Orzel interneeriti Tallinnas 1939. aasta septembris ja see põgenes Tallinnast pärast Nõukogude Liidu kallaletungi Poolale.

"Poolakad kunagi tegid selle paberlaeva vihikuna, et saaks paberist kokku panna selle. Kuskilt leidsid hiinlased selle üles, kopeerisid illegaalselt ära ja hakkasid müüma. Ja nüüd mina kopeerisin poolakate kunagise pabermudeli puidutükkide peale ja ehitasin paberi eeskujul puidust laeva," kirjeldas Kindel.

Kõrvaltvaatajale on kõige põnevam see, mille detaile massiliselt ei toodeta ja mis tuleb küpsisekarpidest ise kokku panna - tihti fotode järgi.

"Näiteks see TA, mis mul pihus on, see mind väga huvitas. Ta on Tartu Autotehase masin. Mudeleid temast tol ajalei olnud. Siis ma võtsin kätte papikäärid, liimi ja tegin selle auto ise," ütles mudeliehitaja Toomas Simon.

Kvaliteetsed komplektid on täpsemad ja kiiremini komplekteeritavad. Nullist tegemine on saanud harulduseks - selle otsimine, mida poest osta ei saa, jääb pigem minevikku.

"Praegusel hetkel ma arvan, et ma ei otsi. Ma olen juba läinud ka laisaks ja otsin toorikuid, millest ringi teha," tõdes Simon.

"See puitpind siin on liimitud peale klepsuna. Need kastikinnitus-kobad, plastmassjunnid on kõik maha lõigatud ja on pandud fotosöövitustest ja 3D-prinditud," kirjeldas ta üht oma mudelautot. "Need kõrgsurvetorud ja õhutoru - need on kõik ise juurde ehitatud."

Nädalavahetusel on Audentese hallis võimalik vaadata tuhandeid mudeleid. Huvilised võivad jääda siia, kuni silmanägemine kaob. Võiks mõnelt nokitsejalt küsida - mida sa ise juurde nikerdanud oled?