Malta valimised võitis peaministripartei

"See on kõigi inimeste võit, mis põhineb programmil, mille esitasime kõigile inimestele," ütles Abela ajakirjanikele, lisades, et tulemused näitavad, et tema partei on saanud tugeva mandaadi.

"Hoidkem alles rahvusliku ühtsuse vaim ja liigutagem riiki koos edasi," sõnas ta.

Häälte lugemist jälginud ajakirjanike sõnul võitis Tööpartei mugava parlamendienamuse, kuigi see näib olevat väiksem kui 2022. aastal, mil partei sai 55% häältest.

Opositsioonilise Rahvuspartei peasekretär Charles Bonello tunnistas riiklikule ringhäälingule TVM antud kommentaaris valimiskaotust, kuid ütles, et tema parteil õnnestus siiski Tööpartei enamust oluliselt vähendada.

Valimised toimusid laupäeval ning valimisaktiivsus oli 87,4 protsenti, mis on veidi kõrgem kui 2022. aasta eelmistel üldvalimistel.

Tööpartei tegi kampaaniat tugeva majanduse, kogemuste ja valitsemisvõimekuse rõhutamisega. Rahvuspartei väitis, et inimeste elukvaliteet on halvenenud, hoolimata majanduse kasvust Euroopa Liidu väikseimas riigis.

Abela, kes võttis 2020. aastal üle Tööpartei juhi koha Joseph Muscatilt, vannutatakse ametisse esmaspäeva hommikul.