Juuni esimene nädal tuleb soe, kuid vihmane

Foto: Siim Lõvi / ERR
Juuni esimene nädal tuleb soe, kuid kohati sajab vihma ja on äikest.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilves selgimistega ja olulise sajuta. Kohati võib olla udu. Puhub nõrk, valdavalt idakaare tuul ning õhusoe jääb vahemikku 5 kuni 12 kraadi. 

Hommik on pilves selgimistega ja kohati võib veidi vihma sadada. Tuul on muutlik ja nõrk ning sooja on 11 kuni 14 kraadi. 

Päev on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul ja sooja on 15 kuni 20, rannikul kohati kuni 12 kraadi. 

Kui teisipäeva öö on veel olulise sajuta, siis päev toob mitmele poole hoovihmasid ja on ka äikeseoht. Öösel on 6 kuni 13, päeval 18 kuni 23 kraadi, rannikul kohati kuni 13 kraadi. Tuul on enamasti nõrk ja valdavalt lõunakaarest. 

Ka kolmapäeva öösel ja päeval on mitmel pool vihmahooge ja äikest, sajuvõimalus on suurem mandril. Sooja on öösel 7 kuni 13, päeval 19 kuni 24 kraadi, ja rannikul on endiselt jahedam. 

Neljapäeval tuul pisut tugevneb ja lõuna poolt lisandub soojust. Öö on olulise sajuta, päeval sajab mandril kohati hoovihma ning on taas äikeseoht. 

Reede öösel sajab peamiselt saartel, päeval on vihmahooge ka mujal. Tuul on mõõdukalt tugev ning päeva keskmine õhusoe püsib 23 kraadi juures. 

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

