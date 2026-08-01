Pühapäeval sajab hoovihma

Öö vastu pühapäeva tuleb sajune. Ida-Eestis on ka äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutlik ja sooja on 11 kuni 16 kraadi.

Hommikul on Ida-Eestis ilm pilves ja mitmel pool sajab vihma. Sajuhooge on kohati ka Kesk- ja Lõuna-Eestis. Lääne-Eestis on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2 kuni 7, iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ja kohati sajab hoovihma. Edela- ja läänetuul tugevneb, puhudes 4 kuni 10, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 19 kuni 24 kraadi.

Õhtu on suuremas osas sajuta. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 20 kraadi.

Uus nädal toob nii päikselisi päevi kui ka vihmasemaid.

Esmaspäeva öö on sajuta ja päeval on kohatisi vihmahooge. Edela- ja läänetuul pisut tugevneb. Öösel on 9 kuni 17, päeval 18 kuni 23 kraadi.

Teisipäev tuleb olulise sajuta, tuul on mõõdukas ja pöördub päeval lõunakaarde ning päeval on sooja kuni 25 kraadi.

Kolmapäeva päevaks toob madalrõhkkond uued vihmapilved koos äikesega ning laialdaselt vihmahooge on ka neljapäeval. Päeva keskmine õhusoe tõuseb 24 kraadini.