Otse kell 13.15: riigikogu saab ülevaate kliimaseaduse mõjudest
Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjoni istungil on esmaspäeval teemaks kliimakindla majanduse seadus ja selle mõju majandusele ja riigi rahandusele. Kell 13.15 algavat avalikku istungit saab vaadata ERR-i portaalist.
Istungile on kutsutud kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Jaanus Uiga ja kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas, Ragn Sellsi juhatuse esimees ja tööandjate keskliidu volikogu aseesimees Kai Realo, Eesti metsa- ja puidutööstuse liidu tegevjuht Henrik Välja, Viru Keemia Grupi juhatuse esimees Ahti Asmann, MTÜ Eesti turbaliidu juhatuse esimees Jüri Tiidermann ja tegevjuht Annika Päsik, Eestimaa looduse fondi kliimapoliitika ekspert Maia-Liisa Anton ja riigikontrolör Janar Holm.
