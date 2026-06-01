Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve

Kunstnike liidu ja politsei pressikonverents Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Kultuuriminister Heidy Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud loomeliidu toetuse kasutamise üle.

Eesti kunstnike liit langes hiljuti ulatusliku finantspettuse ohvriks, mille käigus kandsid kurjategijad nädala jooksul organisatsiooni arvelduskontodelt välja hinnanguliselt ligi 700 000 eurot. Sellest summast enamus oli kultuuriministeeriumi sihtfinantseering, mis oli mõeldud kunstnike liidule selle aasta kunstnikupalkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks.

Sellest tulenevalt algatas kultuuriminister haldusjärelevalve kontrollimaks 2026. aastal loometoetuste ja stipendiumite maksmiseks eraldatud loomeliidu toetuse kasutamist.

Haldusjärelevalvet ja riigieelarvelise tegevustoetuse kasutamist hindavad kultuuriministeeriumi siseauditi juht Krista Nelson ning infoturbejuht Triin Nigul.

Nelson kirjutas kunstnike liidule, et soovib saada ülevaadet MTÜ üldisest toimimisest, finantskontrollist, infoturbe meetmetest ning reguleerivatest sisekordadest ning nende üldisest vastavusest kehtivatele õigusaktidele sh, kas tagatud on vara ja isikuandmete kaitse ja töötlemise vastavus.

Toimingud on kavas läbi viia juunis 2026.

Telefonipettuse teel kaotas Eesti kunstnike liit 700 000 eurot. Eelmisel kolmapäeval teatas politsei ja piirivalveamet, et pidas 25. mail Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses osalemises. 

