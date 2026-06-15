Purga: kunstnike liidu võime toetusi välja maksta ei ole praegu küsimärgi all

Petistele 700 000 eurot kaotanud Eesti Kunstnike Liidul (EKL) ei ole praegu ühegi toetuse ega loomepalga maksmine küsimärgi all, ütles kultuuriminister Heidy Purga, kelle sõnul on loomeliidud iseseisvad ning ministeerium nende tööprotsessidesse ega igapäevajuhtimisse ei sekku.

Sellel aastal on kultuuriministeerium maksnud kunstnike liidule 986 408 eurot, millest kunstnikupalkadeks on ette nähtud 607 559 eurot, loometoetusteks 348 849 eurot ja galeriide tegevustoetuseks 30 000 eurot.

Mai lõpu seisuga oli liit omakorda maksnud saadud summadest välja 447 301 eurot. Galeriide tegevustoetus on praeguseks juba täies mahus välja makstud ja need on läinud neljale Tallinna vanalinnas asuvale galeriile. Kunstnikupalkadeks saadud summast on vaja välja maksta veel seitsme kuu palgad.

Purga märkis arupärimisele vastates, et loomepalkade maksmine riigieelarvelisest toetusest on riigi ja MTÜ vahelise lepingu alusel EKL-i kohustus.

"Liit on täna astumas samme oma kohustuste täitmiseks, näiteks kaaludes laenu võtmist," lisas Purga. "See tähendab, et hetkel ei ole meile teadaolevalt ühegi toetuse ega loomepalga maksmine küsimuse all."

Milline on loomeliidu jätkusuutlikkus pikemas perspektiivis või kas kurjategijatelt saab nõuda kahjude hüvitamist, selgub ministri sõnul aja jooksul.

Kultuuriminister rõhutas, et ministeerium küll eraldab toetusi ja peab tagama, et vahendeid kasutataks sihipäraselt kokkulepitud tingimustel, kuid nad ei korralda organisatsioonide igapäevast juhtimist ega sisemisi tööprotsesse.

Loomeliitusid on Eestis 17 ja selle üle, kuidas nad loometoetusteks saadud raha kasutavad, käib järelevalve aruandluste põhjal. Purga sõnul kontrolliti kunstnike liidu tegevust haldusjärelevalve käigus viimati 2017. aastal ja toona keskenduti sellele, kas isikutel, kellele toetust maksti, oli õigus seda saada.

Purga kinnitas, et teiste loomeliitude puhul on eesmärk tõsta nende teadlikkust, kuid lauskontrolle ei algatata.

"Kindlasti on vabaühendused juhtunust oma järeldused teinud ning ministeerium saab neid edaspidi ennekõike toetada just teadmiste ja oskuste arendamisega," tõdes ta.

Mai lõpus algatas kultuuriministeerium kunstnike liidu üle erakorralise haldusjärelevalve, et saada loometoetuste ja kunstnikupalgaga seonduvalt ülevaade MTÜ toimimisest, finantskontrollist, infoturbe meetmetest, reguleerivatest sisekordadest ning nende vastavusest õigusaktidele.