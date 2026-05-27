Politsei pidas kinni kunstnike liidu rahavarguse kaks kahtlusalust

Tallinna Kunstihoone peahoone Vabaduse väljakul. Autor/allikas: Karel Koplimets
Politsei pidas esmaspäeval kinni kaks meest, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liidult (EKL) 700 000 euro varastamises osalemises.

Eelmisel nädalal jõudis avalikkuseni info, et telefonipettuse teel kaotas Eesti kunstnike liit 700 000 eurot. Kolmapäeval teatas politsei ja piirivalveamet (PPA), et pidas 25. mail Maardus kinni 22-aastase Leedu ja 21-aastase Eesti kodakondsusega mehe, keda kahtlustatakse Eesti kunstnike liiduga seotud kelmuses osalemises. 

Seni kogutud andmetel algas skeem 7. mail, kui Eesti kunstnike liidu raamatupidajaga võttis ühendust inimene, kes esitles end Omniva töötajana. Liidu töötajale väideti, et saabunud on tähitud kiri ning selle üleandmiseks on vaja end PIN-koodidega tuvastada.

Seejärel järgnesid kõned väidetavalt pangast ja politseist, kus inimest veendi, et ta on sattunud küberrünnaku ohvriks ning kaasatud kelmide tabamiseks salajasse politseioperatsiooni.

Kannatanut hoiti petturite mõju all pikema aja jooksul ning selle käigus anti kurjategijatele ligipääs arvutile, pangakontodele ja pangakaartidele. Liidule tekitatud kahju ulatub ligi 700 000 euroni, suurem osa sellest rahast liigutati välisriikide kontodele.

Vahi alla võetud meestele on esitanud kahtlustus grupi poolt toime pandud arvutikelmuses.

Ligi 700 000 eurot, mis petturite saagiks langes, oli kunstnike liidu presidendi Maarin Ektermanni sõnul eelkõige kultuuriministeeriumi sihtfinantseering, mis oli mõeldud kunstnike liidule selle aasta kunstnikupalkade maksmiseks ning loovisikute ja loomeliitude seaduse järgi toetuste maksmiseks, lisaks ka tegevustoetused galeriide jaoks ning liidu omavahendid.

EKL-i pearaamatupidaja, kelle konto kaudu väljamaksed toimusid, töökohustuste täitmine peatati uurimise ajaks.

Toimetaja: Märten Hallismaa

