Jaap Ora vaidlustas oma ametist vabastamise

Ora rääkis Postimehele, et tema ametist lahkumist pärast president Alar Karise novembrikuist riigivisiiti Kasahstani on seni kajastatud tema otsusena, ent see, kuidas välisministeerium teda tagandades käitus, polnud Ora hinnangul õigusriigile kohane.

"Kui läksin kantsleri juurde kohtumisele, oli seal juures minu üllatuseks ka personaliosakonna peadirektor koos ettevalmistatud lahkumisavaldusega. Lahkumisavalduse allkiri on küll minu, kuid selle tekst ega ka tahtlus ei ole minu poolt," kirjeldas Ora.

Välisministeerium vastas Postimehele, et ei kommenteeri pooleliolevaid kohtuasju.

Ora astus suursaadiku ametist tagasi mullu 9. detsembril, kui sattus president Karise Kasahstani riigivisiidi tõttu välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja välisministeeriumi kantsleri Jonatan Vseviovi kriitika alla.