Venemaa korraldas suurünnaku Ukraina linnadele

Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, tappes vähemalt kuus ja vigastades 55 inimest.

Ukraina Dnipro linnas hukkus öösel vähemalt viis ja sai vigastada 16 inimest, kui mitu elamut tabasid raketid ja droonid, ütles piirkonna kuberner Oleksandr Hanža. Veebis avaldatud fotodel ja videotes on näha Dnipros osaliselt kokku varisenud eramuid. Kahjude täielik ulatus ei ole veel selge.

Harkivis tabasid mitu linnaosa Vene droonid ja raketid, teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov. Kahjustada sai mitu korruselamut, sõidukid ja administratiivhooned. Rünnakus sai vigastada kokku 10 inimest.

Ukraina pealinna Kiievit tabasid samuti Venemaa raketid ja droonid. Esimest plahvatust kuuldi umbes kell 1.30 kohaliku aja järgi, vahetult enne õhuhäire väljakuulutamist, teatas kohapeal viibiv The Kyiv Independenti ajakirjanik. Täiendavaid plahvatusi kuuldi kell 2.15 ja 4.00 hommikul, millele järgnesid lühikesed elektrikatkestused.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško kinnitas veidi aega pärast seda, et Venemaa rünnaku tõttu on mitmes linnaosas elektrikatkestusi.

Video footage showing a number of explosions and fires burning across the Ukrainian capital of Kyiv, during tonight's large-scale missile attack by Russia.

"Podilski rajoonis põlevad rünnaku tagajärjel autod. Teisel aadressil kukkusid hoone katusele raketitükid, põhjustades tulekahju ja purustades aknaid," teatas Kiievi sõjaväevõimude ülem Timur Tkatšenko ühismeedias. Podilski rajoonis toimunud topeltlöögi tagajärjel varisesid üheksakorruselise hoone konstruktsioonielemendid kokku ja rusude all võib olla inimesi, lisas Klõtško.

Linna Solomianski linnaosas teatati kahjustustest 15- ja 24-korruselises elamus. Droonijäänused kukkusid lasteaia lähedale ja Obolonski linnaosas puhkes tulekahju poolelioleva hoone ehitusplatsil, lisas Tkatšenko.

Darnitskõi ja Ševtšenkivski linnaosa bensiinijaamades, Svjatosõnski linnaosa ärihoones puhkesid tulekahjud allakukkunud droonirusude tagajärjel ning Ševtšenkivski linnaosa ärihoone teisel ja kolmandal korrusel puhkes tulekahju, ütles Klõtško.

Ametnike sõnul teatati autopõlengutest ja väliskahjustustest Holosiivski linnaosa kliinikus, kus üks hoone varises osaliselt kokku.

Rünnaku ajal teatas Poola õhuvägi, et saatis Poola ja liitlaste lennukid Poola õhuruumi kaitsmiseks õhku.

Rünnakut oli oodata

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et Kiievi elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodõmõr Zelenski hoiatas 29. mail, et Venemaa valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. "Palun pöörake tähelepanu õhurünnakuhoiatustele ja hoidke ennast," ütles ta oma õhtuses pöördumises.

President kordas hoiatust järgmisel õhtul peetud pöördumises, öeldes, et samal ajal kui Kiievi partnerid suhtlevad Venemaaga lootuses ära hoida ulatuslikku rünnakut, peaksid ukrainlased jääma valvsaks.

"Pole mingit usku, et keegi Moskvas mõistusele tuleb," ütles Zelenski. "Veenduge, et püsite turvaliselt – tegutsege iga hoiatuse korral."

2. juuni eelõhtul hoiatas Zelenski taas Vene suurrünnaku eest. "Luurehoiatused Venemaa rünnakute kohta jäävad jõusse. Võib aset leida ulatuslik rünnak – nad on selleks ette valmistanud. Meie õhukaitsjad on valmis ööpäevaringselt, niivõrd kui see on praegu olemasolevate varustusega võimalik."

Hoiatus järgneb Moskva avalikele ähvardustele Ukraina pealinna vastu uusi rünnakuid korraldada ja järgneb Zelenski pöördumisele USA presidendi Donald Trumpi poole, milles ta hoiatas Ukraina süveneva õhutõrjesüsteemide, eriti ballistiliste rakettide tõrje võimekuse puuduse eest.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles 25. mail USA riigisekretärile Marco Rubiole, et Venemaa kavatseb rünnata Ukraina otsuselangetamise keskusi ja kutsus Washingtoni üles evakueerima oma saatkonda Kiievis.

Venemaa välisministeerium tegi ka avalduse, milles kutsus välisriikide kodanikke, sealhulgas diplomaate, linnast lahkuma. Ükski Kiievis asuv välisriikide saatkond ei ole siiski Venemaa ähvarduste järel oma töötajaid evakueerinud.

Moskva ähvardused järgnesid ühele viimase aasta suurimale rünnakule Kiievi ja selle ümbruse vastu, kui Venemaa lasi 24. mail välja 90 raketti ja 600 drooni. Rünnak tabas Kiievi haldus- ja kultuurikeskust, kahjustades muuhulgas Ukraina valitsuskvartalit, välisministeeriumi hoonet, Kiievi ooperiteatrit, Ukraina maja, Valeri Lobanovski nimelist Dünamo staadioni ja Tšornobõli muuseumi.

Kiievis hukkus siis kaks ja sai vigastada üle 80 inimese, samas kui terves Ukrainas hukkus kokku neli ja sai vigastada ligi 100 inimest. Rünnakus kasutas Venemaa oma uut relvasüsteemi, keskmaa ballistilist raketti Orešnik.

Venemaa eskaleerunud pommitamiskampaania langeb kokku Ukraina edusammudega lahinguväljal ja diplomaatilise ummikseisuga. 2026. aasta märtsis alustasid Ukraina väed vasturünnakuid, mille käigus vabastasid edukalt suurema osa Venemaa okupeeritud Dnipropetrovski oblasti aladest. Samal ajal kasvavad jätkuvalt Venemaa isikkoosseisu kaotused. Ühendkuningriigi luure teatas 27. mail hinnanguliselt 500 000 Vene sõduri hukkunutest alates täiemahulise sissetungi algusest.