X!

Venemaa korraldas suurünnaku Ukraina linnadele

Välismaa
Vene õhurünnakute tekitatid põlengud Kiievis.
Vene õhurünnakute tekitatid põlengud Kiievis. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Alina Smutko
Välismaa

Venemaa korraldas ööl vastu teisipäeva suure raketi- ja droonirünnaku Kiievile ja teistele Ukraina linnadele, tappes vähemalt kuus ja vigastades 55 inimest.

Ukraina Dnipro linnas hukkus öösel vähemalt viis ja sai vigastada 16 inimest, kui mitu elamut tabasid raketid ja droonid, ütles piirkonna kuberner Oleksandr Hanža. Veebis avaldatud fotodel ja videotes on näha Dnipros osaliselt kokku varisenud eramuid. Kahjude täielik ulatus ei ole veel selge.

Harkivis tabasid mitu linnaosa Vene droonid ja raketid, teatas Harkivi linnapea Ihor Terehhov. Kahjustada sai mitu korruselamut, sõidukid ja administratiivhooned. Rünnakus sai vigastada kokku 10 inimest.

Ukraina pealinna Kiievit tabasid samuti Venemaa raketid ja droonid. Esimest plahvatust kuuldi umbes kell 1.30 kohaliku aja järgi, vahetult enne õhuhäire väljakuulutamist, teatas kohapeal viibiv The Kyiv Independenti ajakirjanik. Täiendavaid plahvatusi kuuldi kell 2.15 ja 4.00 hommikul, millele järgnesid lühikesed elektrikatkestused.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško kinnitas veidi aega pärast seda, et Venemaa rünnaku tõttu on mitmes linnaosas elektrikatkestusi.

"Podilski rajoonis põlevad rünnaku tagajärjel autod. Teisel aadressil kukkusid hoone katusele raketitükid, põhjustades tulekahju ja purustades aknaid," teatas Kiievi sõjaväevõimude ülem Timur Tkatšenko ühismeedias. Podilski rajoonis toimunud topeltlöögi tagajärjel varisesid üheksakorruselise hoone konstruktsioonielemendid kokku ja rusude all võib olla inimesi, lisas Klõtško.

Linna Solomianski linnaosas teatati kahjustustest 15- ja 24-korruselises elamus. Droonijäänused kukkusid lasteaia lähedale ja Obolonski linnaosas puhkes tulekahju poolelioleva hoone ehitusplatsil, lisas Tkatšenko.

Darnitskõi ja Ševtšenkivski linnaosa bensiinijaamades, Svjatosõnski linnaosa ärihoones puhkesid tulekahjud allakukkunud droonirusude tagajärjel ning Ševtšenkivski linnaosa ärihoone teisel ja kolmandal korrusel puhkes tulekahju, ütles Klõtško.

Ametnike sõnul teatati autopõlengutest ja väliskahjustustest Holosiivski linnaosa kliinikus, kus üks hoone varises osaliselt kokku.

Rünnaku ajal teatas Poola õhuvägi, et saatis Poola ja liitlaste lennukid Poola õhuruumi kaitsmiseks õhku.

Rünnakut oli oodata

Väljaanne The Kyiv Independent märkis, et Kiievi elanikud on juba mitu päeva uueks rünnakuks valmistunud. President Volodõmõr Zelenski hoiatas 29. mail, et Venemaa valmistub Ukraina luurearuannete kohaselt uueks suurrünnakuks. "Palun pöörake tähelepanu õhurünnakuhoiatustele ja hoidke ennast," ütles ta oma õhtuses pöördumises.

President kordas hoiatust järgmisel õhtul peetud pöördumises, öeldes, et samal ajal kui Kiievi partnerid suhtlevad Venemaaga lootuses ära hoida ulatuslikku rünnakut, peaksid ukrainlased jääma valvsaks.

"Pole mingit usku, et keegi Moskvas mõistusele tuleb," ütles Zelenski. "Veenduge, et püsite turvaliselt – tegutsege iga hoiatuse korral."

2. juuni eelõhtul hoiatas Zelenski taas Vene suurrünnaku eest. "Luurehoiatused Venemaa rünnakute kohta jäävad jõusse. Võib aset leida ulatuslik rünnak – nad on selleks ette valmistanud. Meie õhukaitsjad on valmis ööpäevaringselt, niivõrd kui see on praegu olemasolevate varustusega võimalik."

Hoiatus järgneb Moskva avalikele ähvardustele Ukraina pealinna vastu uusi rünnakuid korraldada ja järgneb Zelenski pöördumisele USA presidendi Donald Trumpi poole, milles ta hoiatas Ukraina süveneva õhutõrjesüsteemide, eriti ballistiliste rakettide tõrje võimekuse puuduse eest.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles 25. mail USA riigisekretärile Marco Rubiole, et Venemaa kavatseb rünnata Ukraina otsuselangetamise keskusi ja kutsus Washingtoni üles evakueerima oma saatkonda Kiievis.

Venemaa välisministeerium tegi ka avalduse, milles kutsus välisriikide kodanikke, sealhulgas diplomaate, linnast lahkuma. Ükski Kiievis asuv välisriikide saatkond ei ole siiski Venemaa ähvarduste järel oma töötajaid evakueerinud.

Moskva ähvardused järgnesid ühele viimase aasta suurimale rünnakule Kiievi ja selle ümbruse vastu, kui Venemaa lasi 24. mail välja 90 raketti ja 600 drooni. Rünnak tabas Kiievi haldus- ja kultuurikeskust, kahjustades muuhulgas Ukraina valitsuskvartalit, välisministeeriumi hoonet, Kiievi ooperiteatrit, Ukraina maja, Valeri Lobanovski nimelist Dünamo staadioni ja Tšornobõli muuseumi.

Kiievis hukkus siis kaks ja sai vigastada üle 80 inimese, samas kui terves Ukrainas hukkus kokku neli ja sai vigastada ligi 100 inimest. Rünnakus kasutas Venemaa oma uut relvasüsteemi, keskmaa ballistilist raketti Orešnik.

Venemaa eskaleerunud pommitamiskampaania langeb kokku Ukraina edusammudega lahinguväljal ja diplomaatilise ummikseisuga. 2026. aasta märtsis alustasid Ukraina väed vasturünnakuid, mille käigus vabastasid edukalt suurema osa Venemaa okupeeritud Dnipropetrovski oblasti aladest. Samal ajal kasvavad jätkuvalt Venemaa isikkoosseisu kaotused. Ühendkuningriigi luure teatas 27. mail hinnanguliselt 500 000 Vene sõduri hukkunutest alates täiemahulise sissetungi algusest.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: The Kyiv Independent

Samal teemal

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

05:48

Venemaa korraldas suurünnaku Ukraina linnadele

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

01.06

Hematoloog Ain Kaare: uudne rakuravi jõuab sel aastal Eestisse

01.06

Sõja 1559. päev: Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

01.06

Tarien: Gripenid lükkavad Vene pommitajad Ukraina rindejoonest kaugemale

01.06

Galerii: President Karis tänas roosiaias olümpiasportlasi

01.06

USA ja Iraani vahel kasvavad taas pinged ja nafta hind võttis suuna üles Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

01.06

Prantsuse presidendivalimistel võib täituda Euroopa Liidu õudusunenägu

01.06

Prantsuse merevägi peatas Vene varilaevastiku tankeri Uuendatud

01.06

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

01.06

Sõja 1559. päev: Zelenski näeb kuni talveni võimalust rahukõnelusteks Uuendatud

01.06

Laste Maailm kolis pika ajalooga esinduspoe Tallinna südalinnast ära

01.06

Riigikohus tühistas MTÜ Meie Nursipalu taotlusel RMK raieload

01.06

Eesti juurtega finantsfirmat Wise tabas Belgias rahapesu uurimine

01.06

Purga algatas kunstnike liidus haldusjärelevalve

31.05

Sõja 1558. päev: Ukraina tabas naftatehast Saratovis

ilmateade

loe: sport

01.06

Tammearu jätkab Jaapanis: tase ei ole Poolast või Itaaliast üldse kaugel

01.06

Rannula tüüris Legia teist aastat järjest finaali

01.06

Hein: Werder väga tahtis mind ja rohkem polnud vaja

01.06

ETV spordisaade, 1. juuni

loe: kultuur

01.06

Lavastaja Ringo Ramul: kõhklus saadab mind kogu aeg

01.06

Galerii: Tallinnas toimus neljandat korda laste džässifestival Kräsh

01.06

Rahvusvaheline õudusmenuk "Tagatoad" kogus Eesti kinolevis avapäevadega üle 7000 külastuse

01.06

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi lühidokumentaal "Mitut värvi haldjad" Jupiteris

loe: eeter

01.06

Hematoloog Ain Kaare: uudne rakuravi jõuab sel aastal Eestisse

01.06

Väikese Marveli isa: viis aastat on meie peres olnud pauk paugu järel

01.06

Leukeemiat põdev Ruudi: tahan saada arstiks, et vähihaigeid lapsi aidata

01.06

Vähihaige Roosi ema Janely Trahv: kõige raskem on elada teadmatuses

Raadiouudised

01.06

Päevakaja (01.06.2026 18:00:00)

01.06

Tänavune silotegu on põllumeestele alanud lootusrikkalt

01.06

Setomaal tähistati lastekaitsepäeva lohehammaste maalimisega

01.06

Riigikogu kultuurikomisjon soovib suurendada ekspertide arvu ERRi nõukogus

01.06

Hiiumaa haigla ootab riigilt otsuseid ja tuge erakorraliste patsientide transpordiks mandrile

01.06

Raadiouudised (01.06.2026 15:00:00)

01.06

Enamik tudengeid peab kõrghariduse omandamiseks kooli kõrvalt tööl käima

01.06

Ryanair lõpetab sügisest otselennud Tallinnast Berliini

01.06

Bulgaariat ootab EL-i ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlus

01.06

Riigikogus olev eelnõu muudab tiheasustusaladel ehitamise lihtsamaks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo