Umbusaldus Tallinna linnapeale Peeter Raudsepale kukkus läbi

Tallinna linnavolikogus kukkus teisipäeval läbi kahe opositsioonifraktsiooni ehk sotsiaaldemokraatide ja Parempoolsete esitatud umbusaldusavaldus.

Umbusaldusavalduse poolt hääletas teisipäeval toimunud erakorralisel istungil 23 Tallinna linnavolikogu saadikut, umbusalduse avaldamiseks oleks pidanud poolthääli olema vähemalt 40.

Avalduse poole hääletasid lisaks sotsidele ja parempoolsetele ka mõned istungil viibinud reformierakondlased.

Sotsiaaldemokraatidel on Tallinna volikogus 17 ning Parempoolsetel kuus kohta. Koos volikogu ainsa fraktsioonitu saadiku Pärtel-Peeter Perega oli umbusaldusele allakirjutanutele seega 24 häält, umbusalduse avaldamiseks on vaja volikogu koosseisu enamust. Tallinna linnavolikogus on 79 kohta.

Umbusalduse põhjus oli allakirjutanute sõnul viimase poole aasta jooksul aset leidnud süsteemne loobumine Tallinna arenguks vajalikest investeeringutest ja projektidest ning omade taskute täitmine. Viimast kinnitab opositsiooni esindajate väitel ka lisaeelarve.

Kriitika all oleva lisaeelarvega kärbitakse noorte sporditegevuse toetust ehk nii-öelda pearaha 3,5 miljoni euro ehk kolmandiku võrra, märkisid allakirjutanud. Samuti kärbitakse investeeringuid veidi rohkem kui viie miljoni euro võrra, sealhulgas teede ehitust ja remonti 1,88 miljoni euro võrra ning tegemata jääb 67 protsenti kõnniteede rajamisest ja 86 protsenti koolide ümbruse turvalisuse tõstmisest, lisati avalduses.

Tallinna koalitsioon on opositsioonilt saanud ka varem kriitikat mitme tänava ümberehitamisest loobumise tõttu, nende hulgas on Liivalaia tänava remont koos trammitee rajamisega, Koidu tänava ümberehitamine ning Narva maanteele rattateede rajamine.

Tallinna linnavolikogus on koalitsioonil ehk Keskerakonnal ja Isamaal kokku 48 kohta.