X!

Anne kanali suplushooaeg algas suure vetikamassiga

Eesti
Puhkajad Tartus Anne kanali rannas.
Puhkajad Tartus Anne kanali rannas. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Eesti

Tartu Anne kanalis algas suplus-hooaeg suure vetikamassiga, mida rannavalve jooksvalt koristab. Terviseameti analüüsidest selgus aga, et vetikad on tervisele täiesti ohutud.

Anne kanalit puhastatakse vetikatest just sellise spetsiaalse rehaga. See on füüsiliselt raske ja aeganõudev töö, mistõttu hoitakse vetikatest puhtana vaid lasteala.

"Sellist teavitust, et ohtlik oleks, pole olnud. Lihtsalt visuaalselt on ta kole. Aga kui me enne hooaja algust siin randa puhastasime, siis rehadega me kõik need vetikad käisime läbi, et põhjas ei oleks sellist jama, mille peale astudes inimene oma jalga vigastaks," ütles G4S-i lõuna regiooni juht Argo Raag.

Raagi sõnul on sel aastal erakordselt palju vetikaid soodsate ilmaolude tõttu. Kanalit puhastatakse vetikatest kaks korda suve jooksul.

"Kilodes ei ole kaalunud, aga paar sellist autohaagise koormat on teda siit välja võetud," sõnas Raag.

Esimest korda märkas Anne kanali rannavalve vetikaid mai keskel. See ei ole tavaline olukord.

"Proovime teha puhtaks põhilised vetteminekukohad siin. Tervet kanaliäärt me ei suuda," sõnas Raag.

Maaülikooli rakendushüdrobioloogia peaspetsialist Ingmar Oti sõnul on makrotiinvetikad konkurendiks suurtaimedele.

"Siin on liivane ala ja suurtaimi ei saa olla, inimesed tallavad ja linnud tallavad. Hoitakse just nii, et oleks ilus liivane ala. Taimed ei saa tulla ja tulevad niitrohevetikad," selgitas Ott.

Rohevetikate rohkus näitab seda, et vees on palju toitaineid. Samuti on kanali veetase olnud madal ning vee läbipaistvus põhjani. Kui üldiselt vetikad kasvavad veekogu põhjas, siis rohke valguse korral tõusevad ka pinnale. Vetikamass peaks mõne aja pärast ise põhja vajuma, kuid võib suve jooksul uuesti pinnale ilmuda.

"Inimene tahab näha ilusat läbipaistvat vett, aga loodus seda ei saa niimoodi jätta, sest inimesed toovad liiga palju koormust järve," sõnas teadlane.

Oti sõnul tehti Tartu linnale juba kümme aastat tagasi ettepanek veekogu puhtamana hoidmiseks. Linn seda ideed käiku ei lasknud.

"Kõige lihtsam meetod, mis on ka rahaliselt väga odav, on biomanipulatsioon. See tähendab seda, võib olla on raske uskuda, et kui sa paned röövkalu järve juurde, siis järv läheb puhtamaks," lausus Ott.

Terviseamet ütles ERR-ile, et Anne kanali veekvaliteet on viimase proovi tulemuse põhjal hea ning sealsed vetikad tervisele ohtu ei kujuta.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:28

Galerii: Tallinnas Vesilennuki tänaval käivad uue loodusmaja ehitustööd

21:21

Anne kanali suplushooaeg algas suure vetikamassiga

21:19

Läti prokuratuur uurib eelmise valitsuse võimalikku korruptsiooni

21:06

Galerii: Ukraina peaminister Julija Svõrõdenko Eestis Uuendatud

21:04

Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

20:37

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

20:35

Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

20:14

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

20:13

Rubio kongressile: Iraani kõrgeim juht Mojtaba Khamenei on elus

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

01.06

Kevadtormi juht: kaitsevägi andis õppuse ajal politseile üle mitu inimest

20:37

Venemaa korraldas suurrünnaku Ukraina linnadele Uuendatud

13:05

Läti maksab Rail Balticu põhitrassi eest kaks korda rohkem kui Eesti

06:55

Kohtukutse või trahv võib tulevikus inimeseni jõuda ka läbi terviseportaali

16:16

Galerii: Tallinna Keskturule kerkib uus turuhoone ja kvartal Uuendatud

09:43

Venemaa finantsistid hoiatasid Putinit sõjakulutuste kasvu pärast

11:40

Keskmine palk kerkis esimeses kvartalis 2135 euroni Uuendatud

11:08

FT: USA kaalub uute tuumabaaside rajamist Euroopasse

13:20

Saks: Venemaa tahab linnade ründamisega jätta muljet, et peab suurt sõda

16:03

Edaspidi saab politseinikele näidata Eesti äpist isikut tõendavat dokumenti

ilmateade

loe: sport

21:04

Talviku katkestas MM-etapil tehniliste probleemide tõttu mõlemad sõidud

20:35

Mai Narva tõusis EM-il seitsmendaks

20:14

Suri teenekas NBA treener Rick Adelman

19:41

Tartu premeerib Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonda 10 000 euroga

loe: kultuur

16:47

Uue Eesti noortefilmi "Morten" esilinastus toimub Karlovy Vary festivalil

15:17

Näitus "Teatrinukkude võlumaailm" jõudis viimase peatusena Nukuteatrimuuseumisse

12:08

Galerii: uue kunsti muuseumi iga-aastane aktinäitus viib tänavu Läänemerele

11:46

Tallinna kitarrifestivali peaesineja on Kreeka kitarrist Antigoni Goni

loe: eeter

13:16

Sääsehammustust leevendab kratsimise asemel külm kompress

13:09

Tõnu Timm: mu vanemad lootsid, et pojast saab mõne päris ameti pidaja

10:06

Tarvo Krall: valmistun rokkmuusiku rolliks Maikeni käe all

09:21

Kristjan Hirmo alustab Vikerraadios kolmandat suvehooaega

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (02.06.2026 18:00:00)

18:00

Läti prokuratuur uurib eelmise valitsuse võimalikku korruptsiooni

17:50

Justiitsministeerium uuendab kirjasaladuse-seadust

17:20

Narva opositsiooni valitud linnajuhtidel ei õnnestunud võimu üle võtta

15:20

Raadiouudised (02.06.2026 15:00:00)

13:10

Prantsusmaa soodustab elektriautode kasutamist

12:25

Raadiouudised (02.06.2026 12:00:00)

10:50

Kohtukutse või trahv jõuab tulevikus inimeseni ka terviseportaali kaudu

09:55

Tartu teeb Jaamamõisa alale uue detailplaneeringu

09:20

Raadiouudised (02.06.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo