Anne kanali suplushooaeg algas suure vetikamassiga

Tartu Anne kanalis algas suplus-hooaeg suure vetikamassiga, mida rannavalve jooksvalt koristab. Terviseameti analüüsidest selgus aga, et vetikad on tervisele täiesti ohutud.

Anne kanalit puhastatakse vetikatest just sellise spetsiaalse rehaga. See on füüsiliselt raske ja aeganõudev töö, mistõttu hoitakse vetikatest puhtana vaid lasteala.

"Sellist teavitust, et ohtlik oleks, pole olnud. Lihtsalt visuaalselt on ta kole. Aga kui me enne hooaja algust siin randa puhastasime, siis rehadega me kõik need vetikad käisime läbi, et põhjas ei oleks sellist jama, mille peale astudes inimene oma jalga vigastaks," ütles G4S-i lõuna regiooni juht Argo Raag.

Raagi sõnul on sel aastal erakordselt palju vetikaid soodsate ilmaolude tõttu. Kanalit puhastatakse vetikatest kaks korda suve jooksul.

"Kilodes ei ole kaalunud, aga paar sellist autohaagise koormat on teda siit välja võetud," sõnas Raag.

Esimest korda märkas Anne kanali rannavalve vetikaid mai keskel. See ei ole tavaline olukord.

"Proovime teha puhtaks põhilised vetteminekukohad siin. Tervet kanaliäärt me ei suuda," sõnas Raag.

Maaülikooli rakendushüdrobioloogia peaspetsialist Ingmar Oti sõnul on makrotiinvetikad konkurendiks suurtaimedele.

"Siin on liivane ala ja suurtaimi ei saa olla, inimesed tallavad ja linnud tallavad. Hoitakse just nii, et oleks ilus liivane ala. Taimed ei saa tulla ja tulevad niitrohevetikad," selgitas Ott.

Rohevetikate rohkus näitab seda, et vees on palju toitaineid. Samuti on kanali veetase olnud madal ning vee läbipaistvus põhjani. Kui üldiselt vetikad kasvavad veekogu põhjas, siis rohke valguse korral tõusevad ka pinnale. Vetikamass peaks mõne aja pärast ise põhja vajuma, kuid võib suve jooksul uuesti pinnale ilmuda.

"Inimene tahab näha ilusat läbipaistvat vett, aga loodus seda ei saa niimoodi jätta, sest inimesed toovad liiga palju koormust järve," sõnas teadlane.

Oti sõnul tehti Tartu linnale juba kümme aastat tagasi ettepanek veekogu puhtamana hoidmiseks. Linn seda ideed käiku ei lasknud.

"Kõige lihtsam meetod, mis on ka rahaliselt väga odav, on biomanipulatsioon. See tähendab seda, võib olla on raske uskuda, et kui sa paned röövkalu järve juurde, siis järv läheb puhtamaks," lausus Ott.

Terviseamet ütles ERR-ile, et Anne kanali veekvaliteet on viimase proovi tulemuse põhjal hea ning sealsed vetikad tervisele ohtu ei kujuta.