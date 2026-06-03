Taani peaminister esitles uut valitsust

Taani peaminister Mette Frederiksen esitles kolmapäeval oma uut valitsuskabinetti, kuhu kuulub riigi ajaloos esmakordselt rohkem naisi kui mehi.

Märtsikuiste valimiste järel kuudepikkuseid koalitsioonikõnelusi pidanud Frederiksen teatas esmaspäeval, et tal õnnestus moodustada vähemusvalitsus, kuhu kuuluvad tema Sotsiaaldemokraadid, Sotsialistlik Rahvapartei, vasaktsentristlik Radikale Venstre ja tsentristlikud Mõõdukad.

Kolmapäeval tegi Frederiksen teatavaks uute ministrite nimed.

"See on 21 ministriga valitsus ja Taani ajaloos on esmakordselt naisministreid rohkem kui meesministreid," teatas Frederiksen Amalienborgi lossi ees.

Ministritest 11 on naised ning nimekirjas on ka tuttavaid nimesid Frederikseni eelmisest valitsusest.

Mõõdukate juht Lars Løkke Rasmussen, kes kujunes 24. märtsi valimistel kaalukeeleks, säilitas oma välisministri koha.

Vaatlejad märkisid ka, et Frederiksen otsustas nimetada rahandusministriks erakonnakaaslase Peter Hummelgaardi Nicolai Wammeni asemel, kes asub omakorda Hummelgaardi senisele justiitsministri ametikohale.

Mõlemat peetakse Frederikseni mantlipärija kandidaatideks Sotsiaaldemokraatide juhi kohal.

"Hummelgaardi edutamine teeb selgeks, et just tema on Mette Frederikseni kandidaat," kommenteeris rahvusringhäälingu DR poliitikakorrespondent Christine Cordsen.

Teisipäeval esitles Frederiksen poliitilist platvormi, milles lubatakse toetada hinnatõusuga heitlevaid peresid ning jätkata piirava rändepoliitikaga.

Frederikseni Sotsiaaldemokraadid said märtsis toimunud valimistel oma nõrgima tulemuse alates 1903. aastast, kuid jäid 38 kohaga siiski ülekaalukalt suurimaks erakonnaks.

Valimistel ei saavutanud enamust ei vasak- ega parempoolne blokk ning parlament jäi killustatuks.

Kuna uue koalitsiooni neljal erakonnal on parlamendi 179 kohast kokku vaid 82, peab valitsus seaduste vastuvõtmiseks toetuma teiste erakondade toetusele.