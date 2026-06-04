President nimetas Hanso Eesti uueks suursaadikuks USA-s

Sama käskkirjaga kutsus president tagasi senise suursaadiku Kristjan Prikki.

Hanso on 2022. aastast Eesti suursaadik Hiinas ning lisaks veel Vietnamis, Mongoolias ja Tais. Ta resideerub Pekingis.

2009 kuni 2019 oli Hanso sotsiaaldemokraatide liige ning selle aja sees oli 2015 kuni 2016 kaitseminister ning 2016 kuni 2019 riigikogu liige. 2019. aastal oli ta lühiajaliselt ka Euroopa Parlamendi liige.

Eesti suursaadik Ühendriikides on 2021. aastast Kristjan Prikk, kellest saab sel aastal uus Eesti suursaadik NATO juures.

Uueks suursaadikuks Kanadas (asukohaga Ottawas) saab Gert Auväärt. Saadiku kohalt lahkub Margus Rava.

Suursaadikuks Püha Tooli juures (asukohaga Tallinnas) saab Minna-Liina Lind. Saadiku kohalt lahkub Celia Kuningas-Saagpakk.

Eesti suursaadikuks Albaanias (asukohaga Ateenas) saab Piret Urb. Saadiku kohalt lahkub Karin Rannu.