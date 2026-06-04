Läti rahandusminister: kliima- ja energiaministeeriumi loomine oli viga

Kliima- ja energiaministeeriumi (KEM) loomine oli viga, ütles Läti rahandusminister Māris Kučinskis (Ühendatud Nimekiri) neljapäeval Läti Raadiole antud usutluses.

"Me usume endiselt, et KEM oli toonase peaministri Krišjānis Kariņši (Uus Ühtsus) viga, sest mõned Euroopa riigid tegid sama," sõnas Kučinskis ja lisas, et ei näe selle ministeeriumi loomises mingit kasu.

Kučinskis märkis, et avalikus halduses on märkimisväärselt arenguruumi, sealhulgas võimalus saavutada suurem tõhusus teatud kattuvate funktsioonidega ministeeriumide liitmise teel, kuid seda ei saa nelja kuuga ellu viia.

"Kui meil oleks pikem ametiaeg ja olukord jääks samaks ka pärast valimisi, siis võtame selle kindlasti käsile," ütles Kučinskis.

Kučinskis märkis ka, et aktsiaseltside Latvenergo ja Latvijas Valsts Meži potentsiaali ei kasutata täielikult ära ning teatas, et ei toeta teise pensionisambasse kogunenud kapitali väljamaksmist.

Rahandusminister teatas ka, et tema töö võtmesõnaks saab olema tõhusus – ei mingeid tarbetuid kulutusi ja kõik väljaminekud peavad olema põhjendatud.

Nimetatud ministeerium alustas tegevust 1. jaanuaril 2023, võttes üle majandusministeeriumi energiapoliitika portfelli – erandiks naftatoodete varude haldamine ja järelevalve – ning nutika halduse ja regionaalarengu ministeeriumi kliimapoliitika portfelli, vahendas BNS.