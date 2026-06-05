Microsoft plaanib rajada Soome andmekeskuse

USA tehnoloogiahiiglane Microsoft sõlmis esialgse kokkuleppe 190 hektari suuruse maa-ala ostmiseks Vaasas ja Mustasaaris, et ehitada sinna uus andmekeskus.

Ala asub GigaVaasa tööstuspiirkonnas, millest ligi kaks kolmandikku jääb Vaasa ja üks kolmandik Mustasaari territooriumile.

Microsoft teatas pressiteates, et arendab piirkonna plaane tihedas koostöös kohalike omavalitsuste, ametiasutuste ja kogukondadega. Microsofti sõnul toetab maatehing ettevõtte pikaajalisi plaane Soomes

"On suurepärane, et saame projektiga edasi liikuda ja Vaasa ja Mustasaariga koostööd teha. Soome on meie jaoks oluline riik ja oleme pühendunud siia pikaajaliste investeeringute tegemisele," ütles Microsoft Oy tegevjuht Teemu Vidgrén.

Ettevõtte plaanid on Vaasas teretulnud, kuna kui projekt peaks teoks saama, toob see piirkonda märkimisväärseid investeeringuid ja uusi töökohti.

"GigaVaasa piirkonda on tulemas usaldusväärne ja rahvusvaheline tegija. Projekti elluviimisel saame juurde andme- ja energiaalast ekspertiisi, mis tugevdab meie positsiooni globaalse energiatehnoloogia keskusena," märkis Vaasa linnapea Tomas Häyry.