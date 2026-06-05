Kiviselg: Vene Balti laevastik kaotas kolmandiku keskmaa õhutõrjevõimest

Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul on Venemaa pealetungi tempo Ukrainas märgatavalt aeglustunud ning kogu mai jooksul hõivasid Vene väed vaid 14 ruutkilomeetrit.

Ukraina väed on teinud aktiivseid vasturünnakuid, möödunud nädalal võeti tagasi umbes 46 ruutkilomeetrit. Vene Balti laevastik kaotas kolonel Kiviselja sõnul aga kolmandiku oma keskmaa õhutõrjevõimest, sest Ukraina ründas kaks päeva tagasi edukalt Kroonlinnas kuivdokis olnud korvetti Boiki.

Indrek Kiisler