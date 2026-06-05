Korraldajad: inimesed on suveürituste piletite ostmisel ettevaatlikumad

Suvi toob Eestisse mitmesuguseid üritusi, kontserte ja festivale. Korraldajad ütlevad, et inimesed on ettevaatlikumad, pikki plaane ei tehta ja pileteid ostetakse viimasel hetkel.

Suurürituste korraldaja Kaarel Sein toob suvel Eestisse USA muusikakollektiivi Black Eyed Peasi ja Hollandi DJ Armin van Buureni. Lisaks korraldab ta Beach Grind festivali Pärnus ja Nublu, Sadu ja Vaiko Epliku tuure.

"Kohalikud üritused müüvad väga hästi, väga paljud on välja müüdud isegi. Festival ja need suured megashow'd – osa on väga heal järjel, teised natuke peavad veel järele jõudma," ütles ta.

Sein täheldab, et eelmise aasta kehv suvi on ostuhuvi mõjutanud.

"Tundub, et võib-olla eelmisel suvel said inimesed ilmaga natuke, ma ei taha öelda, et petta, aga võib-olla see aasta ollakse ettevaatlikumad selle pärast. Aga mis siin salata, majanduslik seis tundub olevat ka natuke kehvem. Kaaskorraldajatega rääkides ikkagi kõik ütlevad, et nii halba aastat pole näinud pikka aega," lausus Sein.

Üritusi ära jätma pole ta pidanud, kuid nii viimasel hetkel piletiostu mäletab kümne aasta tagusest ajast.

Haapsalu kultuurikeskus korraldab Itaalia veinipidu, jazzifestivali Taff-Fest ja Valge Daami aja üritusi. Kuigi piletite eelmüük liigub enam vähem samas tempos möödunud aastaga, on näha, et inimesed enam pikki plaane ei tee.

"Piletimüügis näeme nii palju langust, et otsused jäävad viimastele hetkedele – võib-olla nädal-kaks enne üritust hakkab piletiost näitama tõusu. Nad väga palju kaaluvad ja ostetakse suhteliselt hilja, ette väga ei osteta pileteid. Arvestades, et majanduslik olukord on kehvemaks läinud, siis inimesed väga kaaluvad, mida nad tulevad vaatama ja millal nad tulevad vaatama," ütles Haapsalu kultuurikeskuse direktor Triin Jugapuu.

Juulis toimuva klassikalise muusika ürituse Pärnu muusikafestivali piletimüük on läinud edukalt, kuid majanduslikul olukorral on ikkagi oma mõju.

"See on mõjutanud meie toetajate arvu. Hetkeseisuga näiteks ei ole meil autopartnerit. See mõjutab kindlasti näiteks Selverit, kes on olnud 15 aastat Pärnu muusikafestivali hea toetaja, läbi selle see mõjutab meid. Küll aga Pärnu muusikafestival on mittetulundusühing ja meie põhieesmärk ei ole teenida kasumit. Me oleme teadlikult hoidnud piletihinna madalama, me ei ole kaks aastat baashindasid tõstnud, küll aga aitame ennast seeläbi, et me oleme loonud kallima piletigrupi toetajatele ehk maksejõulisele kliendile," lausus Pärnu muusikafestivali turundusjuht Kristi Raidla.

Kogenud ja pikaaegse Pärnu ürituste korraldajana ütleb Raidlagi, et tarbijakäitumine on muutunud.

"Kliendi käitumises on eelkõige muutunud see, et tehakse ostuotsus viimasel hetkel. Tõsi, see ei puuduta nii palju Pärnu muusikafestivali, aga teisi kontserte, ja näha on, et inimesed eelistavad tasuta sündmuseid, tasuta kontserte, mida õnneks linnaruumis veel toimub," lausus Raidla.